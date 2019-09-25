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أعلن فجر ابراهيم المدير الفني لمنتخب سورية أن المهاجم المخضرم فراس الخطيب أصبح خارج حساباته في التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس اسيا 2023، مشيرا الى أن اللاعب يتفق معه لجهة أن «وقت الاعتزال قد اقترب».

وقال فجر لـ«فرانس برس» يوم امس «كانت مباراة الفلبين في الجولة الأولى من التصفيات المشتركة التي شارك فيها فراس لمدة 80 دقيقة وسجل فيها هدفا من الأهداف الخمسة، المحطة الأخيرة في مسيرته مع منتخب سورية»، علما بأن المباراة انتهت بفوز «نسور قاسيون» 5-2.وعن أسباب استبعاد اللاعب البالغ 37 عاما، قال ابراهيم: «اجتمعت مع فراس بحديث ودّي للغاية واتفق مع رأيي بأن وقت الاعتزال اقترب وأنه لن يكون ضمن تشكيلة سورية في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لا يلعب الآن مع أي فريق». وأضاف: «اقتنع فراس بأسباب استبعاده، سيما في المرحلة القادمة أمام جزر المالديف وغوام التي ستشهد عودة عدة لاعبين مؤثرين للمنتخب في مقدمتهم مهاجم الهلال السعودي عمر خريبين».

