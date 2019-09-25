عربيات ودوليات

الامم المتحدة- الوكالات: توافق قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تحميل إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بتغليب خيار الحوار على الاستفزاز فيما رفضت طهران البيان.

وأيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما توصلت اليه الأمم المتحدة بشأن هجمات بقيق وخريص. وقال القادة في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمّل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر.

واعتبرت هذه الدول الثلاث الكبرى التي تشكل طرفا في الاتفاق النووي مع ايران الذي انسحب منه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن الحل يكمن في الحوار. وحض البيان ايران على الانخراط في حوار كهذا والاحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد. وأضاف أن الهجمات تسلط الضوء على الحاجة الى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف. وأكدت الدول الثلاث إنها لا تزال ملتزمة باتفاق عام 2015 النووي مع إيران الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما. ودعت ايران للعودة إلى الامتثال الصارم للاتفاق.

الى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده متأكدة تقريبا من مسؤولية إيران عن الهجوم على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو ووصف الاتفاق النووي الإيراني بأنه سيء. ونقلت شبكة ان بي سي الإخبارية الأميركية عن جونسون القول ليس لدينا فرضية أخرى قابلة للتطبيق حول كيفية حدوث ذلك.وأضاف أن هذا يضع العالم في سيناريو وموقف صعبين للغاية.. كيف نرد؟ مؤكدا أن السؤال المطروح على العالم هو كيف نستمر في الضغط على إيران وكيف نجعلهم يتفاوضون؟.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أعتقد أيضا أننا يجب أن نفكر بأنفسنا بشأن الطريق الصحيح الذي نمضي فيه قدما الآن. ووصف الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا مع إيران بأنه صفقة سيئة... كانت بها العديد من العيوب مشيرا إلى أن طهران كانت ولاتزال تتصرف بشكل مثير للقلق في المنطقة.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أعتقد أن هناك فرصة الآن... للنظر في بديل لهذه الصفقة ودعا إلى إبرام اتفاق أفضل موضحا أعتقد أن هناك شخصا واحدا يمكنه القيام بصفقة أفضل...وهذا هو رئيس الولايات المتحدة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ترحيبه بموقف الدول الأوروبية الثلاث قائلا تشكر الولايات المتحدة أصدقاءنا المقربين المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على التعبير الواضح عن مسؤولية إيران وحدها عن فعل الحرب ضد المملكة العربية السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم. في المقابل انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال لقائه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، البيان البريطاني الألماني الفرنسي، واعتبر أن الاتهامات الواردة في البيان المشترك البريطاني الألماني الفرنسي لا أساس لها من الصحة. بدوره أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن رفضه لما جاء في البيان الثلاثي، الذي طالب طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي، وقال لن يكون هناك أي اتفاق جديد من دون الالتزام بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه بين طهران ومجموعة الدول الكبرى 5+1 عام 2015.

