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نيويورك- الوكالات: ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان، أن ماكرون ابلغ نظيره الإيراني حسن روحاني أن الطريق نحو تقليل التوتر في المنطقة يزداد صعوبة وأن الوقت حان لإيران كي تساعد في نزع فتيل الأزمة.

وأجرى ماكرون مباحثات مع روحاني، ليل الاثنين استغرقت أكثر من 90 دقيقة وذلك بعد وقت قصير من توجيه ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتهاماً مباشراً لإيران بالضلوع في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين يوم 14 سبتمبر الماضي.

ونقل البيان عن ماكرون قوله «في الموقف الراهن، بات طريق وقف التصعيد ضيقاً، ولكن له أهمية عن أي وقت مضى، وقد حان الوقت أمام إيران كي تتخذ (هذا الطريق)»، مضيفاً أن من الضروري بدء حوار بشأن قضايا أمن المنطقة.

وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، في تغريدة على تويتر «بحث الجانبان سبل إنقاذ الاتفاق (النووي) الإيراني، والعلاقات الثنائية، ومبادرة الرئيس روحاني الجديدة للمنطقة: الأمل».

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق لبحث الملف الإيراني.

من جهة ثانية أكد الرئيس الفرنسي أن الهجمات على منشأتي أرامكو «غيّرت قواعد اللعبة»، معتبراً أن هذا الاعتداء يظهر أهمية استمرار الوساطة الفرنسية بين إيران والولايات المتحدة.

ووصل الرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث فرضت الإدارة الأميركية قيودا على تحرّكاته. وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة. وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة «إيست ريفر» على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن. إلا أن السلطات الأميركية منحته إذنا خاصا للإقامة في فندق.

