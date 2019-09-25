عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه لا يستبعد اجراء لقاء مع نظيره الايراني حسن روحاني في الجمعية العامة للامم المتحدة لكن «لا شيء مقررا في الوقت الراهن». وقال ترامب في تصريحات للصحافيين في نيويورك «لا استبعد ابدا أي شيء.. لا لقاء مقررا مع روحاني في الوقت الراهن». وردا على سؤال حول محاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعب دور الوساطة مع إيران قال ترامب «لا نحتاج إلى وسيط. إيران تريد أن تفعل شيئا ولا أعتقد أننا بحاجة لوسيط». واضاف ترامب متحدثا عن ماكرون «انه صديق لي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء» مشيرا الى أن الايرانيين «يعلمون بمن عليهم الاتصال».ولدى سؤاله عما إذا كان هناك سيناريو يمكن أن يقابل فيه روحاني هذا الأسبوع في نيويورك قال ترامب «ليس لدينا موعد محدد للاجتماع. قال أحدهم إنه يود الاجتماع». وأضاف «سنرى ما سيحدث. لكن ليس لدينا شيء محدد في هذه اللحظة» «أنا لا أستبعد أي شيء».

من جهته اكد وزير الخارجية الايراني جواد ظريف استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة الاميركية قائلا «نحن مستعدون للحديث.. نحن مستعدون للحديث ولكن حديث عن شئ (حل) دائم وليس (حلا) لمدة سنة ونصف السنة أو الخمس سنوات ونصف السنة المقبلة.. نحتاج أن نتحدث عن شيء دائم». الى ذلك قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لشبكة «CNN» الاخبارية الاميركية إن طهران «تقابل الدبلوماسية بالقوة العسكرية»، وأضاف «لكن الباب الأميركي للمحادثات لا يزال مفتوحًا». واضاف برايان هوك «يقوم وزير الخارجية ظريف بعمل جيد للغاية وهو تقديم صورة خطأ عن الطبيعة الحقيقية للنظام الإيراني..إنهم ملتزمون للغاية بحملتهم لتصدير العنف وتصدير الثورة، وتقويض سيادة الدول الأخرى»، وتابع «نواصل ترك الباب مفتوحا للدبلوماسية. في غضون ذلك، ستستمر حملتنا من الضغط الاقتصادي».

وفيما يتعلق بالهجمات على المنشآت النفطية السعودية «هجوم أرامكو»، قال هوك إن «هذا بالتأكيد لم يكن هجومًا ارتكبه أي شخص آخر باستثناء إيران»، «الصواريخ التي استخدمت والطائرات من دون طيار ليست حتى في المخزون الحوثي. هذه أسلحة إيرانية. تم إطلاقها من الشمال، ولم يتم إطلاقها من العراق»

