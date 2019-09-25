عربيات ودوليات

عمان- كونا: اكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن التقارير المتعلقة بالهجوم الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة «أرامكو» بالسعودية تشير الى «ان هذا الفعل تقف خلفه دولة». وقال الديوان الملكي الأردني في بيان امس إن ذلك جاء خلال حوار أجراه الملك عبدالله مع قناة «ام اس ان بي سي» الاميركية التابعة لشبكة «ان بي سي» على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل البيان عن العاهل الأردني القول خلال الحوار إن «التقارير حول نوع الاسلحة المستخدمة من طائرات مسيرة وقذائف تشير الى ان هذا الفعل تقف خلفه دولة ولكن من المحتمل انها قامت بذلك من خلال مجموعات». وردا على سؤال قال «اعتقد كلنا نعرف من المتهم.. ولكن لماذا وصلت الامور الى هذا الحد؟ وهل بإمكاننا تهدئة الامور الان وتفادي التهور؟».

وبشأن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني قال العاهل الأردني ان الدبلوماسية والحوار والتواصل مع الاخر هي الطريقة الوحيدة للمضي قدما «والا فان البديل هو العنف». وأضاف «لقد تعلمنا بصعوبة في منطقتنا انه من السهل البدء بالحروب لكن من شبه المستحيل الخروج منها»، مؤكدا ان هذا الاسبوع في غاية الاهمية في نيويورك لهدف «معرفة كيفية التراجع عن الهاوية والحرب» وحول الضغوط الاميركية على ايران والتي شملت أخيرا البنك المركزي الإيراني قال العاهل الأردني» علينا الحذر فحين ندفع احدهم الى الزاوية ولا يكون لديه شيء يخسره فان ذلك سيؤدي الى مشاكل جديدة».

