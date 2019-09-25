وطن النهار

كشف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لـ«النهار» ان سفير البلاد لدى كندا عبدالحميد الفيلكاوي سيتولى مهام مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين خلفا للسفيرة ريم الخالد التي عينت سفيرة للبلاد في كندا.

ونفى الجار الله ان تكون هناك تعديلات اخرى في قيادات الوزارة في هذه المرحلة.

وفي تصريحات لصحافيين رداً على سؤال يتعلق بتصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزبز بن سلمان حول المنطقة المقسومة قال الجار الله: لقد استمعنا للتصريحات الايجابية من وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بشأن المنطقة المقسومة، موضحا ان الكويت تشاطره روح التفاؤل للوصول الى وضع حد لهذا الخلاف، معربا عن امله في ان تتمكن الدولتان الشقيقتان من طي صفحة الخلاف في القريب العاجل. وحول الاجتماع المرتقب لوزير الخارجية الاميركي مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في نيويورك قال هذا الاجتماع يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وهذه الاجتماعات دورية يلتقي فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم في كل من الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والصين وبالتالي هي اجتماعات دورية ولقاء وزراء دول مجلس التعاون مع الوزير بومبيو لقاء مهم في ظل الأوضاع الملتهبة التي تعيشها المنطقة وفي ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها يوميا لذلك نعلق امالا ونعتقد بان هذه الاجتماعات ايجابية.

وحول رده على ما قاله وزير خارجية المملكة المتحدة باعتقاده ان الهجوم على «ارامكو» هو هجوم ايراني قال: أن الوزير البريطاني قال نرجح ان تكون ايران مسؤولة عن الهجوم واعتقد ان الجميع ينتظر التحقيقات الأممية حول هذا الموضوع.

من جانب آخر وفي تعليقه على اجتماع وزير الخارجية الاميركي ووزراء دول مجلس التعاون الخليجي بنيويورك وما اذا كان هذا الاجتماع مؤشر لانهاء الأزمة الخليجية اجاب السفير الاميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان: لا اعلم لانه من الصعب التكهن بذلك فالأزمة الخليجية دخلت عامها الثالث ولا يوجد حل.

واضاف في تصريح صحافي نحن نعلم ان الأوضاع في المنطقة صعبة ومن المهم جلوسهم مع بعض.

وانا متأكد بان جميع اعضاء دول مجلس التعاون سيحضرون لقاء الوزير بومبيو وسيبحثون معه الأوضاع في المنطقة ولكني لا اعلم اذا كانوا سيتطرقون الى الأزمة الخليجية لكن هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي سيبحثونها.

وحول مغادرته البلاد قال سأغادر البلاد في الأسبوع الاول من الشهر المقبل ولن يكون هناك اي تأخير وانا اغادر اتمنى الصحة والعافية لسمو الأمير وأقول له حمدا لله على سلامة سموك وصحتك تهمنا جميعا.

