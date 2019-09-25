وطن النهار

أكثر من 1320 صورة ووثيقة احتواها كتاب (الكويت في 400 عام) الذي صدر حديثا باللغتين العربية والانكليزية عن دار لولوة للنشر من تأليف الشيخة انتصار سالم العلي ليكون الاول من نوعه في الكويت والعالم.

وجاء تصميم الغلاف الصادر باللون الابيض تزينه بصمة تحتوي بين ثناياها على صور حكام الكويت الذين رسموا نهضة البلاد على مدى 400 عام.

واوضحت الشيخة انتصار الصباح ان الفكرة راودتها منذ نحو ست سنوات عندما تلمست عدم وجود كتاب عن الكويت «بصورة متكاملة ووافية».

وقالت ان اعداد الكتاب استغرق اكثر من خمس سنوات ما بين البحث والتقصي عن اهم وابرز الوثائق والصور التاريخية والتدقيق والمراجعة اللغوية والتاريخية من قبل المختصين ليخرج الكتاب بحلته النهائية.

واشارت الى انها قامت بعمل زيارات ميدانية للعديد من الوزارات والمؤسسات والمكتبات العامة والخاصة وقامت بتصوير العديد من المقتنيات الخاصة لاول مرة موضحة ان الصعوبة كانت في عدم وجود كتب توثق تاريخ الكويت بالصور والوثائق. ولفتت الى انها لمست الاعجاب الكبير من صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد بالكتاب وما تضمنه من وثائق وصور توضيحية، مبينة ان بعض الجهات ومنها وزارة الاعلام طالبت بطباعة الكتاب باللغتين الفرنسية والاسبانية.

ولفتت الى ان الكتاب تناول فترات حكم أمراء الكويت المتعاقبين وصولا الى فترة حاكم الكويت الحادي عشر (1950-1965) الشيخ عبدالله السالم التي شهدت الكثير من الاحداث المهمة منها اعلان استقلال الكويت واصدار اول عملة كويتية واجراء انتخابات المجلس التأسيسي وصدور دستور الكويت وتشكيل اول وزارة في تاريخ البلاد.

وقالت ان الكتاب استعرض اهم انجازات تحققت في عهد الحاكم الثاني عشر الشيخ صباح السالم (1965-1977) ومنها انشاء اول جامعة علمية بالكويت والمشاركة في انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط اوابك وافتتاح اول محطة في الشرق الاوسط للاتصال عبر الاقمار الصناعية.

وافادت ان الكتاب القى الضوء على النهضة العمرانية والثقافية التي شهدتها فترة حاكم الكويت الثالث عشر (1977-2006) الشيخ جابر الاحمد ومنها افتتاح مجمع الاعلام ومبنى الاذاعة والتليفزيون ومطار الكويت الدولي وابراج الكويت وغيرها. وقالت ان الكتاب وثق بالصور اهم المحطات في حياة حاكم الكويت الرابع عشر الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (15-29 يناير 2006) والذي لقب بـ«اسد التحرير» وبطل التحرير والامير الوالد. ولفتت الى ان الجزء ما قبل الاخير استعرض بالصور والمستندات اهم الاحداث التاريخية في عهد حاكم الكويت الخامس عشر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه ودور سموه في تعزيز مكانة الكويت الدولية. وذكرت أن خاتمة الكتاب تضمنت لمحة سريعة عن الكويت والاحصاء السكاني منذ عام 1765 وصولا الى اخر احصاء عام 2016 والمناخ والمياه الاقليمية والالقاب التي اطلقها الكويتيون على الرياح والامطار.

