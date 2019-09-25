وطن النهار

أشاد السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان بالدعم الذي تقدمه الكويت لدعم المشاريع الناجحة، وخاصة للشباب، مؤكدا ان الكويت رائدة في هذا المجال.

وأضاف في تصريح صحافي خلال حضوره ورشة العمل التي قدمها مستشار ريادة الأعمال الأميركي توم مكارثي بالتعاون مع السفارة الأميركية وشركة لونش للاستشارات امس الأول في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بأن السفارة الأميركية في الكويت تحرص دائما على دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في نجاح المشاريع الناجحة، لافتا الى ان لديهم تعاونا كبيرا مع جامعة الخليج في هذا المجال، ومنها ورشة العمل التي يقدمها المستشار الأميركي توم مكارثي للشباب الكويتي المتميز لتساعدهم في اكتساب خبرة معرفية والمهارات المطلوبة سواء للبدء في بناء المشاريع او استمرار نجاح المشاريع الموجودة بالفعل.

وأشاد سيلفرمان بتميز صناعة المحتوى التلفزيوني والسينمائي في الكويت، مشيرا الى وجود تعاون كبير بين المؤسسات الاعلامية الكويتية ونظيرتها في الولايات المتحدة الأميركية، وأكد استعداد سفارة بلاده لتقديم الدعم وجميع التسهيلات اللازمة لاستمرار هذا التعاون وتطويره، مشيرا الى تميز الكويت في هذا المجال على مستوى المنطقة وريادتها.

وفي كلمته للجمهور اكد سيلفرمان ان سفارة بلاده فخورة بهذا التعاون المستمر والناجح مع مختلف المؤسسات والهيئات في الكويت ومن بينها جامعة الخليج، لافتا الى ان حضور توم مكارثي لتقديم خبرته للشباب سيكون له اثر ايجابي في مساعدتهم على بناء وادارة مشاريعهم بأفضل صورة ممكنة.

وأشار الى كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال حضوره افتتاح دور الانعقاد في مجلس الأمة العام الماضي، وأثنى كثيرا على حكمة سموه وتشجيعه للأعمال والمشاريع ودعم الشباب في مسيرتهم داعيا لهم ان يوسعوا تلك المشاريع والأعمال الناجحة لتكون رافدا وداعما للاقتصاد الكويتي.

وتطرق سيلفرمان لموضوع حماية الملكية الفكرية وأهمية تطبيق القانون في هذا المجال بما يحمي المبدعين وأصحاب المشاريع، حيث ان من شأن ذلك ضمان استمرار النجاح والابداع والابتكارات.

ووجه كلمة للشباب الكويتي قائلا لهم، لا تخشوا من الفشل، فالفشل جزء من النجاح وهو ضروري طالما نتعلم من اخطائنا ونستفيد في تجنبها مستقبلا، وألمح الى مقولة المخترع الأميركي الكبير توماس اديسون الذي قال «لقد خضت طريق النجاح عبر الفشل»، وأضاف: ربما تفشلون اول مرة وثاني مرة ولكن المهم هو الاصرار على النجاح والاستمرار في العمل لحين الوصول الى الهدف المنشود وتحقيق النجاح، وهذا يتطلب منكم روح المغامرة المحسوبة وروح الابتكار الخلاق وأؤكد لكم اننا ندعمكم دائما.

