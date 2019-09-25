وطن النهار

أعلن رئيس مركز صباح الأحمد للقلب ونائب رئيس جمعية القلب الكويتية الدكتور محمد عبدالعزيز الجار الله عن الاحتفال باليوم العالمي للقلب خلال الفترة ما بين يوم الخميس 26 سبتمبر الحالي وحتى السبت 29 منه، من الـ 10 صباحاً حتى الـ 10 مساء في مجمع الأفنيوز- المرحلة الأولى.

وقال ان مركز صباح الأحمد للقلب وجمعية القلب الكويتية يتطلعان لهذا اليوم للتأكيد على اهمية الاعتناء بصحة القلب ونشر الوعي بين افراد المجتمع، لتعم الفائدة، مشيرا الى ان هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتعاون فيها مركز صباح الأحمد للقلب مع جمعية القلب الكويتية فيما يخص احتفالية اليوم العالمي للقلب. واكد الجار الله على ان الاحتفالية هذا العام تسلط الضوء على اهمية الاعتناء بصحة المرأة وقيامها بالكشوفات الدورية اللازمة حتى وان كانت لا تشتكي من اي اعراض تذكر، مبينا ان الحمــلة تحمل عنــوان «قـــوي قلبــــك». وتهدف الى مكافحة امراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية التي تُعتبر القاتل الأول للرجال والنساء في العالم. وستتضمن الاحتفالية العديد من الأنشطة التوعوية والرياضية للزائرين، بالاضافة الى الفحوصات الطبية اللازمة مثل قــياس ضغط الدم، ومؤشر كتلة الجسم وغيرها من الفحوصات الأولية.

واضاف ان الاحتفالية ستشمل على حملة اعلامية توعوية واعلان تلفزيوني يوضح مدى قوة قلب المرأة؛ والذي يتجلى من خلال مواقفها كأم وكعماد مهم من اعمــدة المجتمع، كما وتدعو الحملة الى اهمية التأكد من صحة قلب المرأة لتنعكس قوتها من الداخل الى الخارج.

واشار الجار الله الى السعي دائماً نحو الانخراط بالحملات التوعوية التي تأتي بالفائدة وتعود بالنفع على المجتمع. وبسبب زيادة اعداد مرضى القلب من النساء ارتأت الحاجة الى تسليط الضوء على صحة قلب المرأة»، مؤكدا على ان دور الاطباء لا يقتصر على المعالجة فقط، ولكن نحن نحمل على عاتقنا مسؤولية التوعية والتوجيه؛ لنصل الى مجتمع اكثر وعيا بأمراض القلب والتي يمكن تجنبها من خلال عمل الفحوصات اللازمة. ولذلك سيتواجد اطباؤنا المختصون في الجناح التوعوي لمركز صباح القلب في الأفنيوز ليقدموا النصائح والارشادات التي من شأنها ان تقوي القلب، للحؤول دون التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية، وللتمتع بنمط حياة صحي». ووجه الجار الله في الختام دعوة للعامة لزيارة جناح المركز في الأفنيوز المرحلة الأولى، للتعرف على تفاصيل الحملة لِيــكونوا جزءا من التغيير.

