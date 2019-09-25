آراء

وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف تطبيقاتها وأنواعها ومالها من طابع اعلامي ونشر وثورة في المعلومات هي بلا شك فتحت آفاقا من الحرية للأفراد والمجتمعات ولكن في وجهها الآخر هي وضعت القيود في ايدينا وأصبحنا محبوسين في سجنها الكبير لا نستطيع الفكاك من شبكتها العنكبوتية، فيالها من مفارقة عجيبة ان تتحول ممارسة الحرية الى قيد يثقل قلوبنا وعقولنا ويشل حركتنا وتفكيرنا..

أغلبنا اصبح مرهونا بوجوده وحضوره ومشاعره مقيدا على حائط «الواتساب» او «تويتر» او «الانستغرام» او «السناب شات»، وغيرها، لايستطيع الخروج من هذه الشبكة، فهو يتفاعل ويتجاوب ويرد التحية ويعلق وينتقد ويشاهد مئات المقاطع والنصوص، وهكذا.. حتما هذا بات يشكل ضرراً على انتاجيتنا، وعلاقاتنا، كما انه يصبح سيئاً لعقولنا، وتواصلنا مع الآخرين، فالتكنولوجيا مرتبطة بالقلق، والاكتئاب، والضغط، والارهاق، كما تؤثر علينا جسدياً كذلك، بسبب الثبات، وعدم الحركة عندما نستخدم الانترنت. ويصل معدل المرات التي يتفحص فيها الشخص هاتفه في اليوم لنحو 70 مرة، فنحن نعيش في عالم رقمي معظم الوقت ودوامة لاتنتهي.

الدقائق والساعات تحترق من اعمارنا كأوراق شجر ونحن نغوص في وسائل التوصل الاجتماعي بين قليل من الفائدة وكثير من التفاهة وسطحية المعلومات وترويج الكذب والاشاعات والصور المصطنعة.. واقع هذه الحال يؤكد اننا سجناء في فضاء حرية وسائل التواصل بمحض ارادتنا.

ماذا لو خضنا تجربة صعبة او شبه مستحيلة بالابتعاد عن استخدام هواتفنا الذكية وتوقفنا عن دخول مواقع التواصل لثلاثة ايام متتالية في رحلة بين ارجاء الطبيعة من جبال ومناظر خلابة خارج سجن شبكة الانترنت، هنا يكتشف الانسان نفسه وماحوله فتسمو روحه ويزيد الهامه وتفكره بالخلق والخالق، ويستشعر معنى الحرية التي افتقدها باستخدام وسائل التواصل آناء الليل وأطراف النهار، نحتاج فعلا لاطلاق سراح انفسنا من هذا السجن العنكبوتي الكبير.

