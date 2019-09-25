آراء

سرت في الايام والاسابيع الماضية اشاعات كثيرة تطال الوضع الداخلي والاقليمي وتمس برموز الدولة، وكانت ساحتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية اتخذها البعض منصة له لاثارة القلاقل من دون الالتزام لا بالقوانين المرعية في البلاد، ولا بالاتفاقية التي يوقعها الفرد حين ينشئ حسابا على تلك المواقع، وهي بالاساس اتفاقات معقدة يمكن ان تؤدي ليس إلى حجب الحسابات فقط، بل ايضا إلى رفع دعاوى على الشخص الذي يستخدم حسابا مزيفا، وهو ما يعتبر قانونا انتحال صفة.

في هذا الشأن اقترح بعض النواب سن قانون يجرم هذه الحسابات، وفي الوقت نفسه رد اصحابها بهجوم عنيف على اولئك النواب، واعتبروا الامر تكميما للافواه ومحاربة لحرية الرأي والتعبير، المكفولة دستوريا، فيما الحقيقة ان كل ذلك يمكن معالجته ضمن القوانين الموجودة التي هي في الحقيقة كافية لوقف المس بكرامات الناس، ومعاقبة المسيئين الذين اتخذوا من تلك الحسابات سلاحا لتشويه سمعة الآخرين، سواء كان هؤلاء شخصيات عامة أو حتى افراد عاديين.

القارئ للنص الذي وضعته مواقع التواصل الاجتماعي للسماح بانشاء حساب على موقع «فيسبوك» أو «تويتر» مثلا يدرك حجم المسؤولية الكبيرة التي يتحملها في حال اساء استخدام هذه الوسيلة، والمطلع على الحسابات الموجودة، مثلا، في الولايات المتحدة الاميركية، الموطن الاساسي لتلك الشركات يكتشف ايضا ان هويات الاشخاص معروفة، وليس هناك من يستخدم اسماء مستعارة، أو صفات معينة كي يمارس من خلالها تشويه سمعة الآخرين، بل يكون النقاش واضحا، وليس هناك اي اتهامات تلقى جزافا، حتى لو تعلق الامر بأي شخص، بل هناك تفريق بين الفعل ومرتكبه على المستوى الشخصي، وهذا ما يؤدي إلى اثراء الحوارات.

عربيا عموما، وخليجيا خصوصا، وكويتيا تحديدا، هناك استسهال بذم الناس، فاذا اشاع احدهم مثلا ان فلانا مختلس، تبدأ محاكمته عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ويدلي كل برأيه ويتهم، بل يجعل من نفسه قاضيا، وحين تكتشف الحقيقة وتعلن براءة الشخص، لا يتجرأ اي من الذين صبوا كل السيئات على هذا الشخص على الاعتذار، بل انه يكابر كي لا يعتذر عن تسرعه، بل يزيد في رمي التهم والتشكيك حتى بالقضاء، لان الحقيقة كانت على غير ما يهوى.

واقعيا الحسابات الوهمية ليست مسألة عابرة، وهي تعبر عن حقيقة ثقافية مؤلمة،اساسها ذهنية «يقولون» هذه المقولة التي يلجأ اليها الواحد كي يهرب من الاعتراف انه اختلق هذه الشائعة أو الاتهام ضد فلان من الناس، فيكتفي بالقول: «يقولون وخذ مني ولا تصدقني، لانني لست متأكدا من الذين نقلوا اليّ الخبر»، اذا كنت لست متأكدا ممن قال لك هذا لماذا تتبناه، ولماذا لا تتبين الحقيقة قبل ان تصدر الحكم؟

المفاجأة ان الاجابة تكون ساذجة، كأن يقول لك الواحد منهم: «هم يقولون، وهل توقف الامر عليّ، لماذا لا تحاسب الذين يقولون»؟واذا سألته من هم الذين يقولون يكتفي بـ«يقولون... كلهم».

نعم هذه المسألة تحتاج إلى علاج جذري، وكما في الامثال «آخر العلاج الكي»، بمعنى ان آخر العلاج ربما يكون سن قانون في هذا الشأن، لكن قبل ذلك لا بد من تفعيل القوانين المرعية في البلاد، ومحاكمة من يسيئون للناس، وان تعمل الاجهزة المعنية بانفاذ القانون على ملاحقة هؤلاء، وليس ذلك معجزة في ظل التقدم الالكتروني الكبير، حتى لو كان اصحاب هذه الحسابات في الخارج، يمكن ملاحقتهم ايضا، لكن ان يجري وضع قانون جديد من دون العودة إلى القوانين السابقة وتفعيلها، فإن ذلك سيؤدي إلى فوضى قانونية كبيرة، اضافة إلى الذين يرمون التهم على الناس هل هم بلا خطيئة، والسيد المسيح(عليه السلام) قال: «من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر».

