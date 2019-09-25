آراء

مازلنا نستكمل ما بدأناه من بعض المشكلات لدينا حيث نعيد ونكرر مشكلة مازالت تسبب أرقاً كبيراً لدى طلاب مدارسنا وهي مشكلة العجز في مدرسي المواد الأساسية، فنحن وقد بدأنا بداية جيدة لعامنا الدراسي بلا مشكلات وذلك بفضل جهود القائمين على العملية التعليمية إلا أننا إلى الآن نرى أن هناك زيادة كبيرة في تدريس المواد الأساسية في بعض المدارس وعلى العكس نرى في مدارس أخرى عجزاً شديداً في نفس المواد الدراسية، لذا نعود ونؤكد أن هذه المشكلة حلها بسيط ويكمن في إصدار قرارات بضرورة مساواة جميع معلمي المدارس في توزيع الأنصبة وعدم زيادة نصاب مدرس في مدرسة وقلته في مدرسة أخرى وذلك حرصاً منا على مبدأ العدالة في توزيع الجهود وأيضاً الحرص على متابعة جميع الطلاب للدروس.

إن رفع مستوى الإجادة في الأداء التعليمي لدينا يجب أن يعكس طبيعة واحتياجات المجتمع بحيث يكون الطالب محور العملية التعليمية، وذلك يتطلب عدة أمور منها أن تكون المناهج الدراسية جيدة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعادات وتقاليد المجتمع كما يجب أن تكون المناهج نابعة من معتقداتنا وتكون أيضاً وفق أحدث ما وصلت إليه المناهج عالمياً بحيث يكون الطالب على درجة من الفكر والتوعية بحيث يكافئ نظيره في الدول المتطورة.

كما أن طرق التدريس المتبعة لدينا يجب أن نقوم بعمل إحلال كامل لها وذلك باتباع أحدث الطرق العلمية الحديثة في طريقة توصيل المعلومة وتسهيل الدروس وذلك أيضاً عن طريق استخدام أحدث ما وصل إليه العالم من آلات ومعدات مكتبية تساعد في طرق الشرح والتطبيق وذلك ليسهل على الطالب دراسة وفهم العلوم واجادتها.

أيضاً بالنظر إلى نظم الامتحانات الحالية فإننا نجد أنها نظم تقليدية تعتمد على الحفظ والتلقين حيث من الضروري أن تكون نظم الامتحانات فاعلة وبالتالي تقيس مستوى الفكر ومستوى الإبداع لدى الطلاب.

ومن الوسائل المساعدة للتعلم لدى الطالب أن تكون لدينا مكتبات ثرية وملائمة بحيث يتم إدخال التكنولوجيا إلى المكتبات وبالتالي يسهل على الطالب طرق البحث عن المعلومة، كما أنه من الضروري إثراء المكتبات باحدث الكتب العلمية والأدبية والتي تتواءم مع فكرنا وتقاليدنا وبما ينفع الطالب في تحصيل علومه.

كما أنه من المؤكد أن المختبرات والمعامل الجيدة في المدارس تلعب دوراً كبيراً في تدعيم تدريس المواد العلمية ومنها الفيزياء والكيمياء والأحياء والحاسب الآلي، لذا من الضروري أن تهتم الوزارة بدعم المختبرات والمعامل لتكون على مستوى عال من الكفاءة لتوازي نظيرها من المعامل في البلاد المتطورة بحيث تكون وفق أحدث التقنيات العالمية لتسهل على الطالب فهم واستيعاب المعلومة بطريقة جيدة.

كما أنه لا يغيب علينا ضرورة الاهتمام بالطلبة الفائقين وليس إهمالهم وذلك عن طريق تبني هؤلاء الطلاب ودعمهم علمياً وذلك عن طريق تكثيف المناهج لهم وفتح قنوات التواصل بينهم وبين الطلاب الفائقين في كل بلاد العالم وذلك حتى يتسنى لنا أن نخرج منهم نابغين ينفعون الوطن وليكونوا سفراء لنا أمام العالم.

كما أنه لا ننسى ضرورة الاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بتوفير كل سبل الراحة والعلم فمن هؤلاء مبدعون يجب أن نرعاهم ونوفر لهم احتياجاتهم.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

