آراء

من الممكن ان تتهاون الحكومة في اي شيء وقد تغض الطرف عن اي شيء، ولكن ان يصل الامر إلى امن الكويت ونشر الاشاعات لزعزعة هذا الامن وترهيب المواطنين، فهذا امر يجب عدم السكوت عليه أو تأجيله أو حتى غض النظر عنه، وخيرا فعل مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عندما قرر اتخاذ اقصى العقوبات ازاء كل من يروج الاشاعات مشددا على ان الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات الرادعة تجاه هذه الفئة الشاذة التي تحاول العبث بأمن الكويت وترهيب المواطنين.

شخصيا كنت اتمنى ان يكون ذلك منذ ان حاول البعض اثارة الفتنة وليس فقط نشر الاشاعات وانا كلي ثقة بأن اهل الكويت جميعا وبمختلف اطيافهم يتغنون بالوحدة الوطنية وهي عنوان لقوتهم ونسيجهم الذي يتصدى للأخطار، وهذا الكلام لايختلف عليه اثنان. وكم سعدت عندما سمعت وقرأت بيانا من الحكومة حول الأسباب الحقيقية لدواعي حجز القوات المسلحة ورجال الشرطة والحرس الوطني، فهي بهذا البيان اغلقت الطريق امام من يروج الاشاعات ويتلاعب بأمن الوطن والمواطنين، وأتمنى على الحكومة ان تستمر بمثل هذا الأمر وان يخرج المتحدث الرسمي لها ليقدم المعلومات والبيانات عما يدور بكل شفافية، كما اتمنى من المواطنين عدم الالتفات إلى مثل هذه الاشاعات والابلاغ عن مصدرها للجهات الحكومية المختصة حفاظا على امن الكويت وأهلها، كما اتمنى على الحكومة ان تتعامل بمسطرة واحدة تجاه مروجي مثل الاشاعات في الاعلام بكل اصنافه من صحف أو وسائل تواصل اجتماعي مهما كان اسم أو موقع هذا المروج للاشاعة، فأمن الكويت فوق الجميع، وكلي ثقة بأن مجلس الوزراء قادر على التصدي لهؤلاء في هذه المرحلة الحرجة والدليل هو البيان الذي اشرت اليه وجميع اهل الكويت يدعمون ويقفون مع مجلس الوزراء في مثل هذه الاجراءات فأمنهم وأمن الوطن خط احمر لايمكن الاقتراب منه وهو فوق الجميع.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

