آراء

سلامة صحة الانسان وخصوصاً عندما يبلغ من العمر عتياً.. شغله الشاغل وهاجسه اليومي.. ليل نهار. وقد انعمت الكويت على مواطنيها بخدمة «عافية» التي تعفيهم من زيارة مستشفياتها الحكومية؛ لتلقي العلاج.. وتسمح لهم بتلقي بالعلاج في المستشفيات الخاصة أو الأهلية على نفقتها الكاملة.. بسهولة ويسر.. وهذا حق من حقوق الانسان في كل دولة من دول العالم المتقدّم.

فلماذا لا يكون الحال هكذا بالنسبة للوافدين المقيمين على ارض الكويت الطيبة.. ولا سيما لكبار السِّن منهم الذين امضوا ربع قرن فأكثر في خدمتها؟

أقصد: لماذا لا يتمتع الوافد مثل المواطن بخدمة «عافية» فيحق له ان يتعالج في المستشفيات الخاصة على نفقة الكويت حتى لو اقتصر الأمر على من امضى (25) عاماً فأكثر في الخدمة المتواصلة بالكويت؟

والسؤال ليس مطروحاً امام وزير الصحة العامة.. لعلاج الموظفين الحكوميين من الوافدين. فقط؛ لكنه مطروح ايضاً امام كل صاحب منشأة خاصة أو اهلية.. لعلاج الوافدين العاملين فيها في المستشفيات الخاصة بنظام التأمين الصحي الموازي لنظام «عافية» العلاجي.. وشركات التأمين كثيرة في البلاد وقادرة على انجاز هذه المهمة الانسانية على اكمل وجه. المهم: ان يرغب صاحب العمل في تأمين عامله الوافد.. صحياً.. وشركات التأمين حاضرة.

الوافد المسنّ وفق تجربتي الخاصة يعاني من العلاج.. حال مراجعة المستشفيات الحكومية.. من طول الانتظار.. و.. و.. لكنه يعاني اكثر لدى مراجعته المستشفيات الخاصة.. من غلاء العلاج، رارتفاع ثمن الدواء؛ فماديات المريض المالية اقصد معاشه الشهري الذي يعيش به هو وأسرته لا يساعده على تلقي العلاج الكامل والناجع لأمراضه المزمنة.. في المستشفيات الخاصة.

فالكلفة عالية.. ومعالجة واحدة من مرض واحد عند اي طبيب في مستشفى أو مشفى خاص تربكه مالياً.. وتزيد من همومه.. فما بالك بالأمراض الأخرى التي تكتشفها الأجهزة الطبية الحديثة اللعينة.. والتي قلّما يفلت الفاحص من شراكها المنصوبة لنا باحكام مثل: السكري - الضغط - البروستاتا - القلب - الجلد.. وغيرها موجود.

والحل؟

الحل بمساهمة صاحب العمل الذي نعمل معه أو عنده أو لديه.. نحن العاملين في القطاع الخاص والأهلي.. في عمل تأمين صحي لنا أو اجباره على المساهمة في تأمين علاجنا الصحي المتكامل بسهولة ويسر.. في المستشفيات الخاصة.. فسلامة صحة العباد هي اغلى المراد من ربّ العباد.. والانسان المتعافي.. يعطي انتاجا افضل كما وكيفا.

الصحة الجيدة: سعادة وانتاج.

والعقل السليم في الجسم السليم.

صاحب المنشأة ايا كان اسمها: شركة - مؤسسة - مصنع - مدرسة - الخ هو الرابح الأكبر.. في النهاية.

والعافية عليكم وعلينا.

