أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه وذلك بعد أن تعافى بفضل الله ونعمته من العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا وقد أعرب صاحب السمو عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه أخوه عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من طيب المشاعر مقدرا سموه هذه المبادرة الأخوية التي تُجسِّد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا له موفور الصحة وتمام العافية وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

من جانب اخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية اعرب فيها سموه عن خالص التهاني بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية الحديثة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة والمتطورة التي تربط الكويت بجمهورية الصين الشعبية مستذكرا سموه انطلاقة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971 والتي قاربت النصف قرن ومشيدا بما يشهده البلدان من تعاون قائم وبناء ومطرد في مختلف المجالات، مؤكدا سموه الحرص المشترك على تعزيز أواصر هذه العلاقات بينهما والارتقاء بجميع أطر التعاون إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة.

وأشاد سموه كذلك بما حققته جمهورية الصين الشعبية خلال العقود الماضية من إنجازات حضارية وتنموية رسخت مكانتها المحورية لدى المجتمع الدولي وعززت مكانة الاقتصاد الصيني متمنيا سموه له موفور الصحة والسعادة ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

كذلك بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ضمنها سموه خالص التهاني بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية الحديثة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة والمتطورة التي تربط الكويت بجمهورية الصين الشعبية راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية، كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة .

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث كل من سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

