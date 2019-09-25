أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كذلك، استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الكويت السفير صقر ناصر الريسي حاملا رسالة خطية الى سموه من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة تتضمن دعوة سموه لحضور حفل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في ابوظبي.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

