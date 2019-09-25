أول النهار

اكد رئيس فريق (سحابة امل) د. يوسف التنديل الاقبال الكبير للشعب الكويتي من مختلف الاعمار لتوقيع رسالة الوفاء لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد تعبيرا عن حبهم لقائدهم الكبير. واضاف التنديل لـ «كونا» أمس الثلاثاء ان الفرق التطوعية الشبابية تواصل جمع تواقيع المواطنين والمقيمين لرسالة الوفاء لسمو الامير للتعبير عن فرحتهم بعد ان منَّ الله على سموه بموفور الصحة والعافية في رحلة فحوصاته الطبية الاخيرة وتجسد تطلعهم لعودته الى بلده سالما معافى. واشار الى سعي المتطوعين لجمع اكبر عدد من التواقيع للرسالة التي تعبر عن المكانة العالية التي يحظى بها سمو الامير قائد العمل الانساني في قلوب ووجدان شعبه موضحا ان ما يميز هذه الحملة انها اتت بمبادرة من الشباب المتطوع دون توجيه من اي جهة حكومية.

ولفت الى ان الفرق والمجاميع التطوعية تتواجد في الاماكن العامة والمجمعات التجارية والجامعات وبالمدارس وفي ارض المعارض مضيفا ان المتطوعين سيقومون بتسليم سجلات التوقيع الى احد مقار الهيئة العامة للشباب لاستلامها وهي اربعة مراكز شبابية في الشامية والجهراء والعارضية والقصور.

وكانت فرق شبابية تطوعية كويتية أعلنت قبل ايام اطلاقها مبادرة وطنية متمثلة بتقديم رسالة وفاء لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لحين عودة سموه الى البلاد.

وتضم الفرق التطوعية التي اطلقت هذه المبادرة فرق الغوص (سنيار) و(زاجل) و(نهتم) و(الاسناد والانقاذ الكويتي) و(الجوالة) و(تكاتف) اضافة الى فريق (سحابة امل).

