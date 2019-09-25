أول النهار

بناء على توجيهات مجلس الوزراء، بخصوص إحالة توصيات اللجان الحكومية بشأن تداعيات الأمطار إلى لجنة الخدمات العامة لبحث التوصيات ووضعها موضع التنفيذ وفي إطار الاستعدادات المكثفة لمواجهة موسم الأمطار والاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل جهات الدولة المختلفة لمواكبة آثار وتداعيات الأمطار المتوقعة على البلاد.

قام نائب رئيس لجنة الدفاع المدني وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام يرافقه وكيل الحرس الوطني الفريق هاشم الرفاعي ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الأشغال اسماعيل علي أحمد وأعضاء لجنة الدفاع المدني بجولة جوية على المناطق التي تعرضت لتجمعات الأمطار والسيول خلال العام الماضي والإجراءات المتخذة لتلافي وقوعها مرة أخرى في موسم الأمطار القادم.

وأكد الفريق النهام أنه بناء على تعليمات رئيس لجنة الدفاع المدني الشيخ خالد الجراح اتخذت اللجنة جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواكبة أثار وتداعيات الأمطار المتوقعة على البلاد.

وأشاد بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة الدفاع المدني في مواكبة تداعيات أمطار العام الماضي وفي تقديم أعمال الإغاثة بأنواعها والإنقاذ الفوري وتقديم يد العون للمواطن والمقيم ومتابعة الارصاد الجوية وجمع المعلومات ونشرها على غرف العمليات الفرعية.

وأضاف أن لجنة الدفاع المدني في انعقاد دائم وتواصل مع جميع جهات الدولة لمواجهة أي طارئ، مؤكداً أن اللجنة تراجع خططها بشكل دوري وتستفيد من تجاربها السابقة في التطوير ورفع جودة العمل لضمان استمرارية نجاح عملها لتفادي أي سلبيات.

