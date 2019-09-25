أول النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد امس الثلاثاء سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان لبحث القضايا ذات العلاقة باجتماع الشيخ ناصر الصباح مع وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر خلال لقائهما المقبل.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان اللقاء الذي عقد في قصر السيف جاء تلبية للدعوة التي تلقاها الشيخ ناصر الصباح من نظيره الاميركي والتي سيكون ابرز محاورها تناول رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد (كويت 2035).

واشاد الشيخ ناصر الصباح خلال استقباله السفير الاميركي بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله لدى البلاد بجهوده في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله المقبلة.

