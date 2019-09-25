أول النهار

يجري وفد من الدبلوماسيات والدبلوماسيين الكويتيين المبتعثين دورة تدريبية في برلين يطلعون من خلالها عن كثب على تجربة الدبلوماسية الألمانية ويزورون اهم المؤسسات الحكومية والبرلمانية في العاصمة الألمانية .

واستهل الوفد زيارته التي ستستمر اسبوعا بعقد اجتماع في مقر سفارة الكويت في ألمانيا مع السفير نجيب البدر وطاقم السفارة الكويتية.

وقال السفير البدر في تصريح صحافي بالمناسبة ان الدورة التدريبية تشكل محورا جديدا للتعاون بين الكويت وألمانيا وتسهم في تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واضاف ان الدورة تأتي في اطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية بتوجيه وحرص من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله لإعداد جيل مدرب من الدبلوماسيين والذين سيحظون بشرف تمثيل الكويت في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وبشكل يمكنهم من أداء المهام الموكلة اليهم بكل كفاءة وتميز.

