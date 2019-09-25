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ارتفاع الأسهم اليابانية


طوكيو (رويترز): ارتفعت الأسهم اليابانية بفضل التفاؤل إزاء محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد في مطلع الشهر القادم في حين اشترى مستثمرون أسهم الشركات التي ينتهي الحق في توزيعاتها النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصعد المؤشر نيكي 0.1 في المئة مسجلا 22098.84 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المئة ليصل إلى 1622.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 23 أبريل. وزادت العقود الآجلة للأسهم الأميركية 0.3 بالمئة بفضل تصريحات وزير التجارة الأميركي بشأن عقد محادثات التجارة الأميركية الصينية.


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