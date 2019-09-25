مال وأعمال

نظم اتحاد الصناعات الكويتية مساء امس اللقاء التنويري لـمشروع «مصنع المبادرين 5»، الذي يهدف الى تأهيل المبادرين وتمكينهم من انشاء مشاريعهم الحرة، والذي يقام تحت رعاية كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك الكويت الصناعي، حيث حضره مايقارب 140 من أصل 190 تقدموا بالتسجيل عبر موقع الاتحاد وقالت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي في كلمة ألقتها في افتتاح اللقاء التنويري، ان مشروع «مصنع المبادرين 5» الذي ينفذه الاتحاد للسنة الخامسة على التوالي، انما يهدف الى تأهيل وتدريب أصحاب الافكار لتأسيس مشاريعهم الخاصة وتزويدهم بالمهارات الاساسية التي تساعدهم على انشاء مشاريع ذات طابع صناعي. وأشارت الى ان «اتحاد الصناعات» الذي يضم تحت مظلته عدداً كبيراً من المصانع والمنشآت الصناعية، كان حريصاً على احتضان مجموعة من الشباب الذين يحملون أفضل الافكار التي يمكنها ان تقدم قيمة مضافة للقطاع الصناعي، لا سيما وأن المشاريع الصغيرة هي التي تغذي المشاريع المتوسطة والمشاريع الكبيرة، خصوصاً وأن الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة. ولفتت الى أن «مصنع المبادرين» يحمل في مضمونه مجموعة من الورش التدريبية الى جانب زيارات ميدانية الى عدد من المصانع الاعضاء، حيث سيتم اختيار 20 -25 مشاركاً ممن سيقع عليهم اختيار لجنة التقييم بالمشروع للانضمام والمشاركة.

تنويع الاقتصاد

بدوره قال المستشار في التنمية والاقتصاد وعضو لجنة تقييم المبادرات الصناعية د. عبدالعزيز التركي ان أحد أهم ركائز التنمية تقوم على تنويع اقتصاد البلد مع التركيز على القطاع الصناعي، لافتاً الى أن الصناعات اليدوية كانت موجودة بالكويت، بدليل أن اسماء الكثير من العائلات الكويتية تحمل اسم صناعاتها مثل «القلاف، النجار، الصفار..»، لكن الكثير من الصناعات قد اختفت بعد نهضة النفط. وأضاف أنه قد آن أوان العودة الى تنفيذ خطة تنموية جديدة ستؤدي الى رفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والوصول بها الى النسبة المستهدفة والبالغة 8% ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة، مبيناً أن أحد الامور التي تسهم في دعم الاستراتيجية هي تلك الجهود المبذولة من قبل اتحاد الصناعات الكويتية والمتمثلة في مشروع «مصنع المبادرين»، والذي يعتبر بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لتنفيذ استراتيجية صناعية للدولة بشكل عام.

محفظة الصناعي

من ناحيتها قالت مساعد مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة في بنك الكويت الصناعي، فرح الهارون، ان برنامج مصنع المبادرين يعمل على تحفيز المبادرين الشباب للتوجه نحو العمل الحر واستغلال الفرص التي تقدمها الجهات ذات العلاقة.

وأكدت ان محفظة الصناعي قامت منذ تأسيسها عام 1998 بتمويل أعداد كبيرة من المشاريع في عدد من القطاعات المختلفة (حرفة، مهنة، خدمة، انتاج، صناعة، صيانة)، حيث تصل نسبة التمويل الى 80% من قيمة المشروع، فيما يتحمل العميل النسبة المتبقية والبالغة 20%. وأضافت أن أرباح المحفظة ثابتة بقيمة 2.5%، حيث تعمل المحفظة بالنظام الاسلامي ولفتت الى ان عمل المحفظة الصناعية يختلف عن عمل البنك الصناعي، فالبنك لا يمول الا الأراضي الصناعية المرخصة من قبل الهيئة العامة للصناعة، بينما لا تشترط محفظة الصناعي تمويل الاراضي الصناعية، حيث تقوم بتمويل اي مصنع يحمل رخصة صناعية حتى لو لم يكن يقع في المناطق الصناعية.

هيئة الصناعة

بدورها قالت مدير مركز الخدمة المتكاملة بالهيئة العامة للصناعة خالدة النيباري، ان مركز الخدمة المتكاملة معني باستقبال المستثمرين الصناعيين وقبول طلباتهم وابرام عقود القسائم الخاصة بهم واصدار تراخيصهم وتقييم دراسات الجدوى التي يقدمونها، كما يستقبل طلبات التخصيص لاصحاب الورش والصناعات الحرفية. وأضافت أن من بين اختصاصات المركز كذلك هو اصدار التراخيص وتحديد العمالة الخاصة بالمصانع، ودراسة مدى احتياجات المصانع للمواد المدعومة . وأكدت على ان المركز نجح في الاعتماد على الخدمات الالكترونية من خلال استقبال دراسات الجدوى «أونلاين» والحصول على الموافقة بشكل فوري، وذلك في اطار تسهيل اجراءات العمل على المستثمرين.

المرحلة الفنية

من جهته استعرض د.خالد الرشدان الجوانب الفنية لبرنامج «مصنع المبادرين»، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي مبني على الصناعة، وأن الصناعة تحتاج الى المعرفة التي تعتبر الركيزة الاساسية لانطلاقة المشاريع الصناعية ونجاحها.

أهمية التسويق

بدوره شدد المدير التنفيذي في «عيادة التسويق» عمر الحوطي على اهمية التسويق في نجاح اي مشروع صناعي او تجاري، مؤكداً ان التصنيع اصبح علماً يدرس في العديد من الجامعات كتخصص جامعي بعد أن كان مجرد هواية يمارسها البعض.

وأضاف أن المنافسة تتطلب من الشخص التخصص بشكل اكبر في مجال التسويق، مؤكداً أن من يمتلك أدوات تسويقية فائقة الاحترافية سيكون قادراً على المنافسة بشكل أكبر.

وأكد الحوطي ان الصناعة مهنة قديمة تشرف بها الكثير من الانبياء، وانها تقدم خدمات جليلة للمجتمع والاقتصاد، مضيفاً بأن جودة المنتج وجودة التسويق هي التي يمكنها أن تساعد أحد المنتجات في التفوق على غيره.

وخلص الحوطي الى القول ان من يريد ان ينجح في عمله يجب عليه تطبيق عدد من الخطوات، أهمها:

1. البحث عن فكرة جيدة تقدم قيمة مضافة.

2. الايمان بالفكرة، لأن الايمان بالفكرة سيساعد على تطويرها وتسويقها.

3. عرض الفكرة بطريقة احترافية باستخدام جميع الوسائل المتاحة من صور ومعلومات.

