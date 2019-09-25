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لندن (رويترز): قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز إن السعودية استعادت حوالي 75 في المئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتسببت هجمات 14 سبتمبر على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، في اشتعال حرائق وأضرار كبيرة أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام إلى النصف في أكبر مصدًر للنفط في العالم، إذ أوقف ضخ 5.7 ملايين برميل يوميا. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المملوكة للدولة أمين الناصر إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر وارتفعت أسعار النفط 20 بالمئة بسبب الهجمات لكنها عاودت الانخفاض بعدما تعهدت المملكة بإعادة الإمدادات لعملائها إلى مستويات ما قبل الهجوم خلال وقت قصير. وبعد تصريح المصدر المطلع، استقر سعر البرميل عند 64 دولارا مقلصا مكاسب سابقة.

وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من إعادة مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما كان عليه قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى.

وقالت إنها ستضمن كامل تعهداتها من إمدادات النفط للعملاء. وتشحن المملكة أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا إلى مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وظلت لسنوات بمنزلة الملاذ الأخير لتوفير الإمدادات بالأسواق.

نزلت أسعار النفط في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات في السعودية.

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولاراً للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.31 دولاراً منخفضة 33 سنتا.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني «جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز»، مشيرا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصادات رئيسية في أوروبا وكذلك اليابان.

وقال «ذلك هو السبب في أننا نرى ضغطا (نزوليا) أزيد قليلا على برنت أكثر من غرب تكساس في الوقت الراهن».لكن، تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا منذ بداية العام في أعقاب هجوم في 14 سبتمبر أيلول على أضخم منشأة لمعالجة النفط في السعودية مما أدى إلى انخفاض إنتاج أكبر مصدر في العالم للخام بواقع النصف.

وذكرت رويترز أن السعودية استعادت ما يزيد عن 75 بالمئة من فاقد إنتاج الخام بعد الهجمات على منشأتين تابعتين لها وإنها ستعود إلى الكميات الكاملة بحلول مطلع الأسبوع المقبل. لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الاثنين أن الإصلاحات في المنشأتين قد تستغرق أطول مما هو متوقع بشهور.

وقال مايك تران خبير السلع الأولية لدى آر. بي. سي كابيتال ماركتس في مذكرة إن زيادة صادرات النفط الأميركية إلى آسيا لتحل محل الخام السعودي وانخفاض الواردات الأميركية من العراق يعني أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد تنخفض عن المتوقع.

