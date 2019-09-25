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نيويورك- الوكالات: وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بأنه زعيم حقيقي وقائد عظيم مشيرا إلى أن مصر كانت تشهد فوضى عارمة قبل أن يأتي إلى السلطة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الزعيمين في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردّ الرئيس الأميركي على سؤال حول وجود تظاهرات في مصر بالقول «أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى»، واصفًا السيسي بالقائد العظيم. من جهته، قال الرئيس المصري إن سعي الإسلام السياسي للسلطة سيبقي حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم.

وقال السيسي، ردا على سؤال صحافي حول المظاهرات الأخيرة في مصر، إن «هناك الكثير من الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية للسماح للإسلام السياسي بلعب دور في المنطقة». وأضاف أنه في ظل الإسلام السياسي وتلك الجهود «ستتأثر المنطقة»، وتابع بالقول: «ستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طالما هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا».

ورأى السيسي أن «المهم الذي يجب التأكد منه أن الموضوع، في مصر على سبيل المثال، خاصة في مصر، هو أن الرأي العام في مصر لا يستطيع أن يقبل ولن يقبل بتواجد الإسلام السياسي ليحكم مصر، ورفض هذا الموضوع عندما تولوا السلطة لمدة عام»، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان بين عامي 2012 و2013.

وعلى صعيد آخر، وجه السيسي الشكر لنظيره ترامب، وقال الرئيس المصري «إنه سعيد باللقاء الثاني بينهما خلال أقل من شهرين»، مضيفا أن ذلك «يعكس العلاقة القوية والتفاهم الكبير». وتابع السيسي بالقول: «أسجل هنا، بإعجاب شديد، الحكمة الكبيرة في التعامل مع الخيار العسكري كخيار أخير فيما يخص الأزمة في الخليج»، في إشارة إلى التوتر المتصاعد مع إيران.

