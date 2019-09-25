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موسكو- الوكالات: أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن رفض واشنطن منح تأشيرات الدخول لأعضاء من الوفد الروسي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حادث غير مقبول ويثير قلقا.

وقال بيسكوف للصحافيين، أمس «طبعا فإن هذه الحالة مزعجة جدا. وينحصر الأمر في أن واشنطن تنتهك التزاماتها الدولية. ولا يحق لواشنطن منع إصدار تأشيرات الدخول لوفد رسمي، وخاصة الوفد الروسي الذي يتجه للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الحديث هنا لا يدور عن العلاقات الثنائية، بل عن الالتزامات الأميركية».

وأضاف أن هذا الحادث يتطلب رد فعل شديدا من جانب روسيا والأمم المتحدة، على حد سواء. وتابع «يعمل دبلوماسيونا على ذلك. وتم استدعاء السفير الأميركي. وتتخذ سفارتنا في واشنطن إجراءات».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق امس إن عددا من أعضاء الوفد الروسي الرسمي لم يحصلوا على تأشيرات الدخول الأميركية ووصفت التوضيحات الأميركية التي مفادها بأن أسباب هذا الوضع تحمل طابعا تقنيا، بأنها غير جدية. ومنعت السلطات الأميركية من دخول 10 من أعضاء الوفد الروسي إلى الأراضي الأميركية.

وقالت زاخاروفا إن «الفعل الجديد لتجاهل حقوق الدول ذات السيادة والمنظمات الدولية، وعجز الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية سيصبحان موضوعين رئيسين لمباحثات (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف مع (نظيره الأميركي مايك) بومبيو في نيويورك».

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف امس ان بلاده قدمت احتجاجا للسفارة الاميركية بموسكو. ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن ريابكوف القول «اننا ننظر الى الاجراء الاميركي على انه خطوة غير مسبوقة ويشكل انتهاكا فظا للالتزامات التي اخذتها واشنطن على عاتقها بصفتها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية». واضاف ريابكوف ان الجانب الروسي «سيرد في الوقت والحجم المناسب على الاجراء الأميركي».

وعلى صعيد متصل قال رئيس لجنة العلاقات الدولية قسطنطين كوساتشوف في تصريح مماثل ان السفارة الاميركية لم تمنحه و9 آخرين بينهم 7 من قوام وزارة الخارجية الروسية تأشيرات سفر للمشاركة في اعمال الجمعية العامة.

