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الجزائر- الوكالات: قتل ثمانية رضع حرقا فيما انقذ 87 شخصا بينهم 12 رضيعا عقب حريق اندلع بجناح للولادة بمستشفى شرقي الجزائر. وقالت مصالح الحماية المدنية بالجزائر في بيان إن عناصرها تدخلوا فجر امس لإخماد حريق اندلع بجناح الولادة بمستشفى «الأم بشير بن ناصر» بولاية الوادي. وأضاف البيان أنه تم تسجيل وفاة ثمانية رضع بينهم ثلاثة تأثرا بحروق لحقت بهم فيما توفي الخمسة الآخرون اختناقا جراء الحريق. وأشار إلى أن عناصر الحماية الأمنية تمكنوا من تم إنقاذ 12 رضيعا و75 مريضا أغلبهم نساء حوامل كن بالمستشفى موضحا أن التدخل لإخماد ألسنة النيران أتاح منع انتشارها ووصولها إلى أجنحة أخرى بالمستشفى. كما لفت إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق في الوقت الذي تتحدث مصادر على أن الأسباب الأولية للحريق تعود لتماس كهربائي.

ونظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين عى الكارثة، الثلاثاء. وأوردت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن الجناح المخصص للولادة في المستشفى المنكوب يعاني ازدحاما كبيرا، بالنظر إلى توافد نساء حوامل من ولايات مجاورة. واحتج عشرات الأشخاص في الجزائر، الثلاثاء، أمام المستشفى وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تعاطف معها الشارع الجزائري.

