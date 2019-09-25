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رئيس مجلس الأمة التقى نورلان وداريجا


بحث رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب في كازاخستان نورلان نجماتولين أمس الملفات والموضوعات المقرر طرحها في اجتماع (يورو آسيان) وتلك التي سيتم طرحها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في صربيا اكتوبر المقبل.
كما بحث رئيس مجلس الامة مع رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان داريجا نازارباييفا سبل تعزيز وتطوير التعاون البرلماني بين البلدين في مختلف المحافل القارية والدولية.
وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية التابعة لمجلس الامة ان المباحثات عقدت على هامش مشاركة الغانم في الاجتماع الرابع لرؤساء البرلمانات الاوروبية الآسيوية (يورو آسيان) المقام حاليا في عاصمة كازاخستان نور سلطان. واوضحت ان المباحثات تناولت سبل توحيد وجهات النظر تجاه مختلف القضايا والموضوعات المطروحة في تلك المحافل.


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