وطن النهار

ترأس الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أول من أمس الاثنين وفد البلاد المشارك في اعمال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد على هامش اعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

عقد الاجتماع برئاسة وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق محمد الحكيم وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال مجلس الجامعة واعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للامم المتحدة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما ناقش الاجتماع عملية السلام في الشرق الاوسط وبحث اطر تكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الامن وتنسيق مواقف الدول الاعضاء في اطار تعزيز العمل العربي المشترك في هذا السياق وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الجارية في المنطقة بالاضافة الى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وضم وفد الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح والمندوب الدائم للكويت لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي.

وشارك الخالد في قمة (الدعوة الدولية لحماية الحرية الدينية) التي عقدت صباح أول من أمس الاثنين بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب ضمن اطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وتناولت اعمال القمة سبل معالجة التمييز والاضطهاد الديني وبحث اطر التعاون نحو تعزيز الاحترام والحفاظ على الحريات الدينية ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاضطهاد المتزايد للاقليات الدينية حول العالم.

كما ترأس الخالد وفد الكويت المشارك في قمة العمل المناخي التي عقدت في اليوم ذاته في نيويورك بدعوة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في اطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وشارك الخالد في الحدث رفيع المستوى الذي أقيم بمناسبة مرور 70 عاما على اتفاقيات جنيف تحت عنوان «الاستثمار في البشرية من خلال تعددية الاطراف».

والتقى الخالد رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ74 تيجاني باندي.

كما التقى الخالد مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية النيجر الصديقة كالا أنكوراو على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد الخالد التهنئة لجمهورية النيجر الصديقة بمناسبة حصولها على ثقة المجتمع الدولي وفوزها بمقعد في مجلس الأمن كعضو غير دائم لعامي 2020 2021. كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة اعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية انضمام الكويت وجمهورية النيجر لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة 2019-2021 وبحثا أطر التنسيق والتعاون المشترك في اطار عضوية البلدين المتزامنة في تلك الفترة.

والتقى الشيخ الخالد مع وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة أسماء محمد عبدالله على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

