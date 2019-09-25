وطن النهار

نيويورك - كونا: شاركت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بوشهري في اجتماع وزاري على هامش اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف دعم وتفعيل أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015.

وقالت بوشهري لـ (كونا) ان الاجتماع الذي عقد الاثنين «أول من أمس» مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يهدف الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبصفة خاصة المتعلقة في المستوطنات البشرية حيث قامت بتوضيح جهود الكويت لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

