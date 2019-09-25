وطن النهار

وسط حضور كثيف تخللته عروض ثقافية من التراث السعودي اقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك في فندق الجميرا بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وفي تصريح له اكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان العيد الوطني السعودي هو العيد الوطني الخليجي حيث نحتفل كل سنة ونقول للجميع كل عام وانتم بخير في الرخاء وتحت ظل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.

كما هنأ المحمد خادم الحرمين الشريفين بهذا اليوم وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق آملا أن يكون هذا اليوم رخاء وازدهارا لدولنا.

ومن جهته قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله بداية احب ان أتقدم بالتهنئة القلبية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بهذا اليوم الوطني المجيد وهو بلا شك يوم وطني لدولة الكويت ونحن نعتز بهذا اليوم ونفتخر به فهناك دائما انجازات على طريق التنمية وعلى طريق البناء والسلام للأشقاء في المملكة العربية السعودية مستطرداً «عندما نتحدث عن اليوم الوطني للشقيقة السعودية نستذكر بكل فخر واعتزاز الموقف التاريخي والبطولي الذي وقفه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ابان الغزو والاحتلال العراقي لدولة الكويت وكان موقفا مشرفا ومؤثرا وكان اسهاما فاعلا في تحرير دولة الكويت ولله الحمد».

وأشار الجارالله الى ما تحقق للمملكة من انجازات آملاً أن تكون وكما عهدناها دائما في مصاف الدول المتقدمة والدول الراقية مؤكداً ان الجميع يدرك دور المملكة وأهميته على المستويين الاقليمي والدولي.

لاسيما أن المملكة الآن عضو في مجموعة العشرين التي تتحكم في اقتصاديات العالم.

وتابع كلامه قائلاً كما تقوم المملكة بدور بناء ومهم ومؤثر على المستوى الاسلامي ودعم قضايا العالم الاسلامي وفي خدمة حجاج بيت الله الحرام وكذلك المعتمرين.

وتدارك «اما على المستوى العربي فالمملكة تقدم بدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجميع يدرك ويعلم مدى دعم واهتمام وحرص القيادة في المملكة العربية السعودية على هذه القضية المركزية لامتنا العربية، وعلى المستوى الخليجي فدورها رائد وبناء وداعم دائما لمسيرة مجلس التعاون ولمصلحة دول مجلس التعاون وشعوبها.

وقال: لا نملك الا ان نتقدم مرة أخرى بالتهنئة بهذه المناسبة للأشقاء في المملكة متمنياً استمرار دورها الرائد في عالمنا العربي والاسلامي والخليجي وهذا الدور سيتواصل ولدينا ثقة كبيرة جدا باستمرار هذا التواصل ونتمنى الاستقرار والازدهار للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتمنى الجار الله تحديدا في الظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها منطقتنا والمملكة العربية السعودية ان يحفظ الله المملكة وشعبها من كل مكروه مؤكدين ان المملكة العربية السعودية ستبقى عصية على كل محاولات الاستهداف لأمنها واستقرارها ومؤكدين في الوقت نفسه وقوف أشقائهم في دولة الكويت الى جانبهم ودعمهم لكل ما يتخذونه من اجراءات تحفظ لهم الأمن والاستقرار.

سلامة الأمير

وبدوره قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعد نهنأ انفسنا ونبارك للشعب الكويتي خروج صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد من المستشفى سالما ومعافى بعد تجاوزه العارض الصحي، متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية، لافتا الى ان عيد المملكة هذا العام عيدان الاول سلامة صاحب السمو الامير و الثاني احتفالات المملكة باليوم الوطني.

واشار الى الروابط الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين حيث ان اعياد المملكة اعياد للكويت واعياد الكويت اعياد للمملكة.

من جانبه هنأ القائم بأعمال السفارة البحرينية لدى البلاد محمد السبت خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني والذي يعتبر يوم بحريني.

كما هنأ ايضا سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان والشعبين السعودي والبحريني، متمنيا الامن والامان للخليج وان تكون ايضا بداية الخير لسلمان الحزم.

ومن جهته قال السفير العماني لدى البلاد د عدنان الانصاري ان العلاقات العمانية - السعودية هي نفسها العلاقات مع دول التعاون الأخرى فهي علاقات اخوية واحدة، مؤكدا انه يعجز التعبير عن وصفها. من ناحيته صرح ممثل الامم المتحدة د.طارق الشيخ انه نيابة عن الامم المنحدة في الكويت نهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني وان تعم فيه الافراح والسلام والامن والاستقرار السعودية والكويت.

وتمنى الشيخ ان يكون هناك زيادة من التعاون العربي من اجل استقرار النطاق الاقليمي.

ومن جانبه هنأ السفير المصري لدى البلاد طارق القوني الشعب السعودي، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين واصفاً اياها بالوطيدة والمتميزة وذلك وفق المصالح المشتركة.

واشار القوني الى ان ما يهم السعودية يهم مصر وما يسعد السعودية يسعد مصر كما ان من يضرها يضر مصر مؤكدا أن العلاقات متميزة بين البلدين ومستمرة للافضل.

ومن جانبه اعرب السفير الاميركي لورانس سيلفرمان عن سعادته لتمثيل بلاده في احتفال سفارة المملكة العربية السعودية باليوم الوطني..

وقال جئت لأقدم التهاني للأصدقاء في المملكة العربية السعودية وللسفير السعودي الأمير سلطان ولجميع طاقم السفارة السعودية في الكويت ونحن دائما ندعم المملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج الأخرى ولذلك نرى ان اجتماع وزير الخارجية بومبيو بوزراء دول مجلس التعاون في نيويورك مهم جدا ونتطلع لأن تكون المباحثات حول قضايا المنطقة في هذا التوقيت المهم الذي تمر به المنطقة ونحن نسعى لدعم توجه الاصدقاء ونعمل من أجل استقرار المنطقة.

وبدوره رفع السفير الجزائري لدى البلاد عبد الحميد عبداوي اسمى ايات التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، متمنيا للمملكة دوام التوفيق والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان.

ومن جهته رفع السفير الاردني لدى البلاد صقر أبوشتال اسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان وللحكومة السعودية وعموم الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني، متمنيا للمملكة مزيدا من الازدهار والاستقرار.

واضاف أبوشتال - ان اعياد المملكة هي اعياد للامتين العربية والاسلامية، لافتا الى ان استقرار المملكة ومنطقة الخليج هو استقرار للامة العربية والعالم بأسره.

وشدد ان ما يمس المملكة هو مصاب كل العرب، موضحا ان المملكة هي بوصلة السلام في المنطقة، متمنيا للمملكة المزيد من التوفيق والنجاح.

وردا على سؤال حول شعار الاحتفالات اليوم الوطني السعودي هذا العام «همة حتى القمة» اعرب عن امله في ان يتحول هذا الشعار الى مبادرة لتوحيد الصفوف.

القضية الفلسطينية

السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب أعرب عن سعادته للمشاركة في اليوم الوطني السعودي، مستذكرا مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة والتي تقف دوما في طليعة الدول المساندة والداعمة القضية الفلسطينية، متمنيا دوام الصحة وموفور العافية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعموم الشعب السعودي وان تبقى المملكة منارة وقائدة للعالم الاسلامي، داعيا المولى عز وجل ان يحفظها من كل شر.

بدوره هنأ السفير الاماراتي لدى الكويت صقر الريسي المملكة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، لافتا الى أن بلاده أطلقت اليوم اسم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز على أحد شوارع العاصمة أبوظبي، متمنيا دوام الأفراح في المملكة.

بدوره أكد السفير التونسي لدى البلاد أحمد بن الصغير أن عيد المملكة هو عيد لتونس، متمنيا دوام الأفراح بالمملكة وأن تكون هذه الاحتفالية طالعة خير على المملكة وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

