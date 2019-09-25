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ادعى عالم أعصاب بارز أن المخاوف من أن التعرض للضوء الأزرق للهاتف المحمول قبل النوم هي المسبب في النمط الفوضوي للنوم، لا أساس لها من الصحة.

وقال البروفيسور راسل فوستر، مدير معهد النوم والعلوم العصبية في جامعة أوكسفورد، ان تأثير الضوء الساطع المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، على ساعات النوم، «مستبعد للغاية»، لأن ضوء الشاشة ليس قويا بما فيه الكفاية للتأثير على الدماغ.

وبدلا من ذلك، يشير فوستر الى أن المدة التي يمكن أن يقضيها الأشخاص على الأجهزة، والتي تعمل بمثابة محفز، هي التي يمكن أن تحدث الفارق، فيما يتعلق بالنوم.

وقال فوستر انه بناء على البيانات المتاحة ودراسة أجرتها جامعة هارفارد، يحتاج الناس الى الكثير من الضوء لفترة زمنية طويلة لتعطيل ايقاعهم اليومي، وهي الساعة الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة لتنظيم فترات النوم واليقظة، وفقا للضوء والظلام.

وأوضح أن الأوضاع المظلمة ومرشحات الشاشة تجعل المستخدمين يعتقدون أنه من الآمن استخدام الأجهزة الالكترونية الى وقت متأخر من الليل، وهو ما دفع الكثيرين الى الاعتقاد بأن الضوء المنبعث من الأجهزة الالكترونية هو المسبب في أنماط النوم الفوضوية، لكن الحقيقة هي أن تلك الأجهزة لا تنتج ضوءا ساطعا بدرجة كافية للتأثير على الساعة الداخلية للجسم، وبالتالي فان المدة التي يقضيها المستخدم في تصفح الأجهزة هي السبب الفعلي في الحاق الضرر بالساعة البيولوجية.

