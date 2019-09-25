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حظيت صور الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري، بانتشار واسع في المغرب، بعدما ظهر الزوجان وهما يزوران بعض المواقع السياحية في مدينة مراكش وضواحيها جنوبي البلاد.

وبحسب وسائل اعلام مغربية، فان الزوجين كلينتون زارا المغرب لأجل المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد صديقهما؛ وهو الملياردير الأميركي ذو الأصول المغربية، مارك العسري. وظهر الزوجان في ساحة «جامع الفنا» في مدينة مراكش، والتقط الرئيس الأسبق صورة الى جانب مروضي الأفاعي في الباحة المخصصة لفنون الفرجة الشعبية. وفي صورة أخرى، ظهر الزوجان وهما يتناولان وجبة الفطور مع أسرة مغربية، في بيت قروي، بمنطقة أوريكا قرب مراكش. وقال معلقون ان الزوجين حرصا على البساطة في زيارتهما للمغرب، لاسيما بعدما ظهرا وهما يتناولان فطائر «المسمن» الى جانب الشاي المغربي. والتقط بيل وهيلاري صورا مع العامة في عدد من الأماكن، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة دعم ايجابي للسياحة في البلاد، لاسيما أن الزوجين توليا مسؤوليات كبرى في بلادهما وتحظى أنشطتهما بمتابعة واسعة.

