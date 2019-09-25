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الشاي الأخضر يكافح التهابات خطيرة


أثبتت دراسة أجراها فريق من العلماء في جامعة سري في بريطانيا أن مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات الخطيرة التي تقاوم المضادات الحيوية. ووفقا للدراسة التي نشرت في صحيفة «ميديكال اكسبرس»، فقد وجد الباحثون أن مركب يبيغالوكاتشين غالاتي (EGCG) الموجود بنسب عالية في الشاي الأخضر يساعد على تنشيط عقار أزتريونام هو مضاد حيوي يستخدم في مقاومة عدوى البكتيريا في أجزاء مختلفة من الجسم. وأظهرت الاختبارات المختبرية أن مزيج مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية أكثر فعالية من استخدام هذه المواد كل على حدة.


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