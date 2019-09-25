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الوفيات


حامد محمد حمد الماجدي 51 عاماً شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق2، ش213، م179، ت: 98756599، النساء: سعد العبدالله، ق5، ش527، م43، ت: 95505222
زهرة طاهر جاسم الشمالي، أرملة عبدالحميد الاسيري 64 عاماً شيعت، الرجال: حسينية الشمالي، الدعية، ت: 99050961، النساء: الرحاب، ق1، ش27، م1
عبدالخالق محمود عبدالخالق محمود 60 عاماً شيع، الرجال: الفنيطيس، ق8، ش818، م71، ت: 99169144، النساء: مبارك الكبير، ق8، ش22، م15، ت: 98899985
وفاء جاسم محمد البلوشي 45 عاماً شيعت، الرجال: ديوان الكندري، الشعب، ق4، ت: 97710711، النساء: الفنيطيس، ق2، ش209، م74
صقر عبدالله يوسف 77 عاماً شيع، قرطبة، ق4، ش1، ج7، م57، ت: 60000453
بدرية محمد يوسف جاسم السليم 73 عاماً شيعت، العديلية، ق4، شارع عيسى عبدالرحمن العسعوسي، م24، ت: 99015910
محمد مزعل النبهان الشمري 76 عاماً شيع، الرجال: الصليبخات، ق2، ش105، ج2، م13، مقابل مدرسة الصليبخات للبنات، ت: 97209966، النساء: الدوحة، ق2، ش5، م26، ت: 66882625
سمير عبدالله محمد القبندي 59 عاماً شيع، الرجال: صباح السالم، ق4، ش12، م59، ت: 55838683، النساء: القيروان، ق3، ش309، م50
عايد سراح محمد العنزي 74 عاماً شيع، الرجال: سعد العبدالله، ق8، ش825، م929، ت: 99792992، النساء: سعد العبدالله، ق8، ش825، م933، ت: 56664463
سالم إسماعيل الجعفر 54 عاماً شيع، الرجال: مسجد القدس، مبارك الكبير، ق7، ت: 99898808-99023066، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش29، م10، ت: 66561010
زهرة صالح أحمد القلاف، أرملة أحمد شهاب أحمد القلاف 83 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 96696514-99605087، النساء: الدعية، ق4، ش44، م10، ت: 50571001
إنا لله وإنا إليه راجعون


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