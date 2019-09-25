وطن النهار

عقد فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية اجتماعه التمهيدي للمعرض الرسمي السنوي الرابع للفريق لاعلان برنامج الفعاليات والتحضير للمعرض مساء اول امس في صالة تنمية المجتمع في بيان بحضور رئيس الفريق والاعضاء وعدد من المشاركين.

وتطرق الاجتماع الذي ترأسه رئيس الفريق الباحث محمد كمال الى البرامج المطروحة ضمن فعاليات المعرض والمستجدات وبعض الاجراءات والتوصيات التنظيمية للمشاركين بالاضافة الى توزيع بعض المهام على المنظمين وتسجيل المشاركين المستجدين وختم الاجتماع بحفل عشاء وصور جماعية تذكارية للاعضاء. من جانبه، قال مؤسس فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية الباحث التاريخي محمد كمال ان المعرض هذا العام برعاية وحضور وزير الإعلام محمد الجبري ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان حيث يقام المعرض السنوي الرابع للفريق يوم الاحد الموافق 6 الى 10 اكتوبر القادم 2019 في قاعة أحمد مشاري العدواني بمنطقة ضاحية عبد الله السالم وبدعوة الشيوخ والوزراء والوجهاء والسفراء وشخصيات مجتمعية بارزة، مؤكدا ان فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين التطوعي يعتبر الأول من نوعه بالعالم والشرق الأوسط من ناحية الفكرة والتنوع والموضوع ويضم ما يفوق عن 140 عضوا كويتيا مبدعا من اصحاب المتاحف الخاصة والهواة والباحثين واصحاب الابداعات الشبابية كل حسب تخصصه.

ورش صباحية

واوضح كمال في تصريح صحافي على هامش الاجتماع ان المعرض سيكون بالفترتين الصباحية لطلبة المدارس بجميع المراحل يتخللها عقد ورش عمل يدويه وملتقيات وندوات عن الوحدة الوطنية وتاريخ الكويت وحكامها ودورات لذوي الإعاقة والايتام والطلبة دون أي مقابل.

ولفت إلى ان الفترة المسائية ستكون بمشاركة أعضاء فريق (إكسبو 965) من الباحثين المختصين في التراث الكويتي واللهجة الكويتية وباحثين محترفين في أدوات صيد الطيور والألعاب الكويتية القديمة وأصحاب المتاحف الخاصة بالإضافة لمقتنيات ووثائق وتواقيع حكام الكويت والأسرة الحاكمة وشعارات الإمارة قبل الاستقلال وهواة الطوابع والعملات الورقية

والمعدنية والأظرف البريدية والبوست کارت والكتب والمجلات القديمة والصحف المميزة، ومقتنيات وشيكات ودفاتر توفير ومجلات ونماذج دعائية تخص جميع البنوك الكويتية.

مقتنيات تاريخية

واضاف: كما سيحتوي المعرض على لوحات أرقام السيارات النادرة ومتعلقاتها، ومقتنيات البيت الكويتي والتراث البحري والبادية وأدوات صيد الطير الحر والطراحه، وهواة النياشين والأوسمة وتاريخ الطوابع الكويتية، ومقتنيات دائرة المعارف ونماذج الشهادات المدرسية ومتعلقاتها ومقتنيات ومتعلقات الغزو الغاشم، وهواة مسابيح الكهرب والأحجار الكريمة وصياغتها والحرفيين المميزين من صناع السفن الكويتية القديمة، والمجسمات التراثية والأرابيسك وفن الإبرو (الرسم على الماء) والتشكيل على المعادن ومصمم الإكسسوارات بالأسلاك الكهربائية والرسامين التراثيين والفنانين والخطاطين وهواة تركيب العطور.

100 شخصية خليجية

وقال كمال ان برنامج المعرض في هذا العام سيشمل 5 ملتقيات متنوعة في نسخته الرابعة وهم الملتقى الشبابي الثاني للتراث والصناعات اليدوية وملتقى حفظة القرآن الكريم الكويتيين وملتقى الثاني لذوي الاعاقة والملتقى الثاني للفرق التطوعية المنجزة والملتقى الخليجي الثالث للتراث والحرف، موضحا ان هذا العام تم دعوة 100 شخصية من اصحاب الحرف والمواهب الخليجيين للمشاركة في اليوم الاخير من المعرض.

تبادل الخبرات

واشار الى ان الهدف من وجود حرفيين خليجيين هو تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة وتعليم الشباب الكويتي بعض الحرف المندثرة مثل وحرفة الخراز وحرفة الصايغ والقطان والنداف وحرفة القفاص وحرفه الصفار، لافتا ان المعرض سيقوم بتقديم دورات متنوعة ومتخصصة خلال ايامه الخمس وسيتم تكريم من 50 الى 60 مشاركة يوميا وان المعرض سيشهد افتتاح يومي من قبل شخصيات وشيوخ ورعاة خلال فترة المساء.

واكد كمال ان المعرض يتبنى المبدعين وبعض من أصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم ودعمهم وان جميع المعروضات أصلية وغير مقلدة.

