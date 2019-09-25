الأولى

علمت النهار ان لجنة شكلت من اجل اعداد تصور عصري لما يجب ان تكون عليه التأشيرة السياحية لكي تتلاءم مع رؤية كويت جديدة 2035 والتي ستعمل على تغيير وجه الكويت السياحي وابرازها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، ولاسيما انها تمتلك مقومات سياحية مهمة وأهمها الجزر التي تتمتع بجغرافيا سهل التعامل معها ويمكن تطويرها لتكون وجهات سياحية متكاملة سواء على مستوى التجارب الشخصية أو من خلال سياحة الآثار الحضارية القديمة التي توفرها الجزر مثل جزيرة (فيلكا) التي تجمع بين تاريخ الكويت القديم الذي يعود الى العصور الحجرية الأولى وبين تاريخها الحديث الذي بدأ مع نهاية القرن السابع عشر وقد افتتح فيها منتزه سياحي في عام 1982، ويعد مشروع تطويرها النموذج الريادي للمنطقة في القطاع السياحي ولاسيما انه يهدف الى تحويل الجزيرة الى واجهة سياحية حديثة لتضاف الى مجموعة من المواقع والاماكن التي يمكن للسائح اضافتها الى خارطته السياحية عند قدومه للزيارة.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الداخلية الادارة العامة للهجرة ووزارتي الخارجية والاعلام ادارة السياحة وتعمل على تخفيف بعض القيود المفروضة على التأشيرات واتساع مجال منحها لدول واعدة في تصدير السائحين لدول العالم وفتح المجال للحصول عليها من خلال الفنادق، أو جهاز الخدمة الذاتية في صالات القدوم، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار. وتخطو الكويت خطوات حثيثة نحو دور سياحي اقليمي مشرق لها يحولها الى منطقة جذب عالمي في هذا المجال اذ تؤكد رؤية (كويت جديدة 2035) أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص، حيث كانت ابرز نتائج الخطة الانمائية المتوسطة للسياحة والتي تنتهي العام 2020 كانت مبشرة مع ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار الى أكثر من 16 مليون مسافر في 2018 وذلك تماشيا مع خطط البلاد الرامية الى تطوير وتوسعة بنيتها التحتية الخاصة بالنقل. والتي من أبرز مشاريعها زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي بـ25 مليون راكب سنويا، ومشاريع طرق ومشاريع طرق بكلفة قدرها 3.9 مليارات.

وتشير الدراسات الى ان قطاع السياحة من الممكن ان يوفر أكثر من 90 ألف وظيفة للشباب حتى عام 2035 وأن تكون المساهمة الاجمالية - أي الأثر المباشر وغير المباشر - للسياحة في الناتج المحلي على المدى القصير بنحو 2 في المئة مع امكانية لرفعها الى 4 في المئة من خلال تطوير القطاع الذي سيدفع الى استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتتطلع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي النتائج التي سوف تسفر عنها الخطوة السعودية الجديدة باصدار التأشيرة السياحية التي سوف يبدأ العمل بها من يوم الجمعة المقبل لمواطني 51 دولة حول العالم.