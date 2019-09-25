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نيويورك الوكالات: افتتحت قمة الأمم المتحدة الـ74 أمس بتحذيرين أطلقهما الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس يتعلق الاول بامكانية نشوب نزاع مسلح في الخليج فيما ينذر الثاني بـاضطراب كبير قد تجر العالم اليه حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة التي خصص رئيسها دونالد ترامب جزءا مهما من كلمته للحديث عن ايران على وقع توتر متفاقم اثر هجوم استهدف شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو. وبينما ألمح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يقود وساطة تهدئة الى تقدم خلال ساعات قال نظيره الايراني حسن روحاني انه منفتح على تغييرات صغيرة في الاتفاق النووي.

وفي كلمته امام قادة العالم حذّر الأمين العام للأمم المتحدة امس من احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه. وقال غوتيريس ان أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود الي مواجهة كبيرة داعيًا قادة العالم الى القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس. (طالع ص 16)

وقال غوتيريس في كلمته الافتتاحية لجلسات النقاش العام للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء دول العالم ان الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول على الاطلاق، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تداعيات مواجهة نزاع مسلح لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه.

وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام ان خطوة طويلة الى الأمام اتخذت للخروج من المأساة في سورية، وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254. وأضاف كما أعلنت، تم التوصل الى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل انشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسورية وبقيادة سورية.

وفي ملف القضية الفلسطينية اكتفى الأمين العام بقوله ان سلسلة من الاجراءات الأحادية تهدد بنسف حل الدولتين بين اسرائيل وفلسطين، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الأمين العام قد استهل كلمته بمناشدته قادة دول العالم أن يضعوا مصالح شعوبهم أولا وفقا لما نادى به ميثاق الأمم المتحدة. وقال ان الناس ما زالوا يؤمنون بالأمم المتحدة، قبل أن يستدرك قائلًا لكن هل يؤمنون بنا؟ هل يعتقدون أن القادة سيضعون الناس على رأس أولوياتهم؟. كما لمح الى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون الاشارة بالاسم قائلا يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتفادي الاضطراب العظيم والحفاظ على نظام عالمي.. اقتصاد عالمي مع احترام القانون الدولي.. عالم متعدد الأقطاب يتمتع بمؤسسات قوية متعددة الأطراف، ويتمتع فيه الناس بالحق في الأمن بجميع أبعاده.

من جهته أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ايران تمول النزاعات في كل من سورية واليمن. ووصف الرئيس الأميركي النظام الايراني بـالقمعي معتبرا اياه من أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم. وشدد ترامب على ضرورة العمل على منع ايران من امتلاك سلاح نووي، وتابع قائلا يجب أن نمنع سلوك ايران المزعزع للاستقرار، وسنعمل على تشديد العقوبات على طهران. وحمّل ترامب النظام الايراني مسؤولية الوقوف وراء هجمات شنّها في أماكن مختلفة حول العالم.

وكان ترامب استبق انطلاق أعمال الجمعية العامة في دورتها 74، بتصريحات قال فيها نحن في موقف قوي جدا تجاه ايران، وذلك ردا على أسئلة الصحافيين أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. الى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس أنه يأمل تحقيق تقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن المفاوضات مع ايران وحذر من خطر حصول تدهور يخرج عن السيطرة بعد هجوم ارامكو. فيما قال الرئيس الايراني، حسن روحاني، انه منفتح لمناقشة تغييرات طفيفة أو اضافات أو تعديلات على الاتفاق النووي، اذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بلاده