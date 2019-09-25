الأولى

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يستحق نيل جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف.

وقال ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن أمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه.

وأثار ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك اوباما الجائزة عام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.

ومُنح اوباما جائزة السلام المرموقة تقديرا لـجهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، بحسب ما أعلنت حينها لجنة نوبل النرويجية، على الرغم من أنه لم يكن قد أكمل عامه الأول في البيت الأبيض.

وقال ترامب منحوها لاوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة، وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها.. أتعلمون؟ كان هذا الأمر الوحيد الذي وافقته الرأي فيه.