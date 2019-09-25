الأولى

كشف نائب وزير الخارجية خالد الجار الله في تصريح لـالنهار ان سفيرنا لدى كندا عبدالحميد الفيلكاوي سيتولى مهام مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين خلفا لريم الخالد التي عينت سفيرة للبلاد في كندا، نافيا ان تكون هناك تعديلات اخرى في قيادات الوزارة في هذه المرحلة.

وبشأن آخر وردا على سؤال للصحافيين حول التصريحات الاخيرة لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول المنطقة المقسومة قال الجارالله: ان الكويت تشاطر الامير عبد العزيز بن سلمان روح التفاؤل للوصول الى وضع حد للخلاف بشأن تلك المنطقة،معربا عن امله في ان تتمكن الدولتان في القريب العاجل من طي صفحة الخلاف.

وحول الاجتماع الذي من المقررعقده اليوم بين وزير الخارجية الاميركي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون في نيويورك قال: هذا الاجتماع يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وهي اجتماعات دورية يلتقي فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم في الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والصين.

وختم بقوله: لقاء وزراء دول مجلس التعاون والوزير بومبيو مهم في ظل الأوضاع الملتهبة التي تعيشها المنطقة وفي ظل التطورات المتسارعة التي نشهدها يوميا ونحن نعتقد بان هذه الاجتماعات ايجابية.