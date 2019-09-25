الأولى

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون بشأن المنطقة الشمالية الاقتصادية داعية الى اعطائه صفة الاستعجال.

ونص المشروع على انشاء مؤسسة عامة للمنطقة الاقتصادية وفروع ومكاتب خارجية تتبعها اضافة الى مركز دولي لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والادارية داخل المنطقة، على ان يحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالاشراف على المؤسسة والمنطقة.

ولفت الى تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة يتولى رسم السياسة العامة للمنطقة والترويج لها واعداد خطط جذب لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية اضافة الى دراسة التشريعات ووضع الحلول وتحديد أولويات الاستثمار واقتراح تعيينات مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه، على أن يتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس من الشخصيات المرموقة ذات الاختصاص يعينون بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وأتاحت النصوص لمجلس ادارة المؤسسة إسناد اعمال تقديم بعض خدمات وأنشطة المنطقة الى شركات الخدمات.

ويقر المشروع احلال المؤسسة محل جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، على ان تؤول اليها حقوق ذلك الجهاز وما عليه من التزامات. وجاء في المشروع أن للمؤسسة رأسمال قدره 100 مليون دينار قابلة للزيادة وفق الاحتياجات المستقبلية التي يحددها مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتمول من الاحتياطي العام للدولة، فضلا عن الحصة العينية المكونة من أراضي ومنشآت المنطقة على ان تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة. ويكون للمؤسسة حق اصدار السندات والحصول على التسهيلات المالية من البنوك المحلية او الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يجوز لها شراء وتملك الأصول العقارية والأوراق المالية.

واكدت نصوص المشروع على ألا تخضع المؤسسة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، مع عدم الاخلال برقابته اللاحقة، على ان تقتصر على تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها. ونص التشريع على ضمان نزاهة وشفافية وحوكمة أعمال المؤسسة. وقرر المشروع للمؤسسة أن تسعى لتكوين احتياطيات نقدية من فوائضها السنوية لضمان استقرارها المالي، عبر تخصيص 10% من صافي ارباحها لحساب الاحتياطي الاجباري، ولها ان تقتطع نسبة مماثلة لحساب الاحتياطي الاختياري بقرار من مجلس الادارة، وفي حال بلوغ تلك الاحتياطيات 50% من رأسمال المؤسسة يؤول الفائض الى الخزانة العامة للدولة، كما يجوز للمؤسسة تخصيص جزء من صافي ارباحها السنوية لانشاء نظام للتنمية المجتمعية. ونص المشروع على عدم جواز تأميم المشروعات العاملة في المنطقة الاقتصادية، كما انها لا تخضع لجميع انواع الضرائب والرسوم واي استحقاقات مالية منصوص عليها في القوانين النافذة في الدولة، وكذلك يعفي المشروع اعادة التصدير من اي رسوم وضرائب جمركية، مع منح حقوق للمستثمر في اختيار التمويل من الخارج بحرية والتصرف في حق الانتفاع وتحويل ارباحه الى الخارج وتصفية المشروع وتحويل نتاج التصفية الى الخارج، مع اتاحة حرية التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي الى داخل المنطقة وخارجها.

وقرر المشروع ان يكون للمنطقة نظامها الخاص بشأن علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين، على ان يحدد حد ادنى للمزايا للعاملين في مشروعات المنطقة ونظام عام من شأن المؤسسة الاعتراض من خلاله على المشروعات غير الملتزمة فيها. ويجيز التشريع لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة والمقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية، كما يجيز للشركات الاجنبية افتتاح فروع لها بالمنطقة، اما المهن والحرف فلا يجوز ممارستها في المنطقة الا بتصريح خاص من المؤسسة وفق الشروط والاجراءات والرسوم.