الأولى

منذ 19 عاماً، وبالتحديد يوم 3 سبتمبر 2000 أجرت صحيفة دياريو لا كابيتال في روزاريو مقابلة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي جاء فيها سؤال عن وظيفته في المستقبل، فأجاب: معلم تربية بدنية.

ربما أراد الفتى حينذاك إظهار تعلقه بلعبة كرة القدم وشغفه بها فعبر بكل تلقائية عن ذلك بأمنيته أن يصبح معلما للتربية البدنية فهو يضمن بتلك المهنة استمرار العلاقة مع معشوقته.

ليل الأول من أمس في ميلانو الايطالية، نال ميسي (32 عاما) جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، محققا رقما قياسيا (6 مرات) في الحصول على الجائزة التي اندمجت مع الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ عام 2010 وانفصلت عنها في 2016. ونجح المعجزة الارجنتينية وقائد برشلونة في الحصول على جائزة أفضل لاعب للعام بحسب فيفا عام 2009، وفي أعوام اندماج الجائزتين ظفر بها في 2010، 2011، 2012، 2015 وعاد بعد الانفصال للفوز فيها العام الحالي متقدما على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.

وربما رجحت أرقام ميسي المذهلة في الفترة من 9 يوليو 2018 إلى 13 يوليو من هذا العام كفته في التصويت فهو لعب 58 مباراة سجل خلالها 54 هدفاً وصنع 19 وحقق مع برشلونة لقب الدوري الإسباني، كما قاده الى نهائي كأس الملك وبلغ نصف نهائي دوري الابطال مع فريقه، قبل الخروج على يد ليفربول، فيما خرج منتخب الأرجنتين من نصف نهائي بطولة كوبا أميركا على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

وتوقع بعض المتابعين فوز فان دايك بالجائزة بناء على اختياره الأفضل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في اغسطس الماضي لمساهمته في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والحلول وصيفا لمانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة في الدوري الإنكليزي، ولتأثيره الكبير على ليفربول الذي شهد نقلة كبيرة في الاداء الدفاعي فقد كان قائدا ومدافعا ذكيا واعاد هيبة المدافعين بمنافسته افضل نجمين في العقد الاخير على أكثر الجوائز شهرة.

بينما توقع متابعون خروج كريستيانو من المنافسة بعد غيابه عن الحفل، وهو قدم موسما طيبا مع يوفنتوس وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى الايطالي، وقاد البرتغال إلى لقب دوري الأمم الاوروبية، وسجل رونالدو 31 هدفًا وصنع 11 في 47 مباراة وهي ارقام تمثل جهدا رائعا لنجم يبلغ من العمر34 عامًا انتقل الموسم الماضي الى فريق جديد.

وربما خرجت أصوات تعرف بجماهير ضد ميسي ترى أن فيفا منح الجائزة لميسي بسبب شركات الرعاية وهذا أمر يسهل الرد عليه ليس بشهادة فان دايك الذي اختار ليونيل فقط بل بالارقام التي حققها الموسم الماضي وتأثيره الكبير على الكبار والصغار في العالم وثبات مستواه طوال اكثر من عقد، وربما لن يعرفه اولئك الضد الا بعد اعتزاله وذهاب نصف متعة كرة القدم معه. لكن الآن على عالم كرة القدم الاحتفال مع المعلم... ميسي.