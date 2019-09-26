مال وأعمال

واشنطن - كونا: انتخب رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود نائبا اول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي. وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني الكويتي المهندس سعد العتيبي لـ (كونا) أمس الأربعاء ان ذلك جاء خلال افتتاح اعمال اجتماعات الجمعية العمومية ال40 لمنظمة الطيران المدني الدولي المقامة بمدينة مونتريال في كندا.

وعن أعمال الجمعية قال العتيبي إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ستناقش التقدم الذي أحرز بشأن أنشطة الطيران الرئيسة وغيرها من المبادرات مع مراعاة تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران وقرار مجلس الأمن رقم 2309 بشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. وأضاف أن الجمعية العمومية ستعرض البرنامج العالمي لتدقيق الأمن وفقا لمنهج الرصد المستمر ومناقشة المعلومات عن مجمل تنفيذ البرنامج والنتائج الرئيسة لعمليات التدقيق وتحليل التنفيذ الفعال للعناصر الرئيسة في أجهزة الدولة لمراقبة أمن الطيران. وذكر أن الجمعية العمومية ستناقش تقريرا بشأن الأنشطة الرئيسة المتصلة بالتطورات الأخيرة التي طرأت على تطبيق استراتيجية برنامج (ايكاو) لتحديد هوية الراكب، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مع مراعاة دراسة إمكانية تنفيذ الخطة العالمية لتسهيلات الطيران المدني وقرارات مجلس الأمن التي تساعد الدول الأعضاء في اكتشاف والتصدي للتهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون. وتشارك الكويت ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود.

وتعقد الاجتماعات خلال الفترة من 24 سبتمبر الحالي حتى الثاني من أكتوبر المقبل بحضور سفير الكويت لدى كندا عبدالحميد الفيلكاوي.

ويضم الوفد الكويتي نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي المهندس عماد الجلوي ومدير إدارة المكتب الفني المهندس سعود المحروس والمتحدث الرسمي للطيران المدني المهندس سعد العتيبي ورئيس قسم الاتفاقيات خالد العنزي ومراقب التفتيش والرقابة المهندس صالح العتيبي ومراقب عمليات المراقبة الجوية فيصل العسعوسي ومن وزارة الخارجية سكرتير ثان أحمد الجسار. يذكر ان الكويت تترأس حاليا المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للجامعة العربية منذ مايو 2018.

