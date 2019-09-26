مال وأعمال

أضاف بنك برقان، أحد أنشط المصارف التجارية في الكويت والمنطقة، نجاحاً جديداً إلى سلسلة نجاحاته، حيث حصد جائزة التميّز في إحلال العمالة الوطنية وذلك بناء على ترشيح بنك برقان من ضمن الشركات التي حققت أعلى نسبة توطين للوظائف خلال سنة 2018، هذا الانجاز جاء خلال اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان. وقد تسلمت الجائزة بالنيابة عن بنك برقان معالي الرشيد رئيس الموارد البشرية والتطوير في بنك برقان في العاصمة العمانية أخيراً.

منذ عام 2015، قام بنك برقان بتوظيف أكثر من 500 مواطن محققاً تقدماً في نسب توظيف العمالة الوطنية وسخر لهم البرامج والامكانات في سبيل تنمية وتطوير مستواهم الوظيفي وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم. لقد تم توظيف الموظفين في أقسام بنك برقان المختلفة مثل إدارات الخدمات التجزئة المصرفية والعمليات والاستثمارات والمخاطر. وفي هذه المناسبة، قالت هالة الشربيني- رئيس مديري الموارد البشرية والتطوير لمجموعة بنك برقان: تعد هذه الجائزة إنجازاً رائعاً لنا جميعاً في بنك برقان يضاف إلى إنجازات البنك نحو سعيه الدائم في مجال التوطين والإحلال. ونحن نسعى جاهدين لتعزيز وتطوير العنصر البشري لدينا من خلال توظيف موظفين طموحين مبدعين ومبتكرين. وتابعت الشربيني قائلةً: يأتي هذا الالتزام كجزء من استراتيجيتنا القوية لاطلاق الطاقات الشابة وتوفير الدعم لرؤية الكويت 2035 التنموية لتصبح مركزاً مالياً رائداً في المنطقة. لدينا حالياً نسبة 73% من الموظفين الكويتيين كجزء من عائلة بنك برقان.

يعمل حالياً في بنك برقان 736 موظفاً عبر شبكة فروعه المحلية الواسعة الانتشار. ومع رفع نسبة معدلات العمالة الوطنية في البنك، يظل بنك برقان مثالاً ناجحاً يحتذى به ونموذجاً للقطاع الخاص الكويتي في استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، وفي تسخير جميع الامكانات للشباب الكويتي الواعد وتسليحهم بالمهارات الأساسية من خلال برامج التدريب والتطوير الحديثة تمهيداً لشغلهم مراكز قيادية في البنك مستقبلاً.

