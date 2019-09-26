مال وأعمال

ارتفعت المؤشرات جماعياً في ختام تعاملات أمس، حيث صعد المؤشر العام 0.12 في المئة، وارتفع المؤشران الأول والرئيس بنسبة 0.02 في المئة و0.39 في المئة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة 19 في المئة لتصل إلى 26.1 مليون دينار مقابل 32.21 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول 3.8 في المئة إلى 117.84 مليون سهم مقابل 122.43 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة المواد الأساسية بنمو نسبته 1.03 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بنحو 0.73 في المئة.

وجاء سهم العقارية على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 11.11 في المئة، فيما تصدر سهم أموال القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 21.27 في المئة.

وحقق سهم بيتك أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 3.95 ملايين دينار مُرتفعاً 0.59 في المئة، بينما تصدر سهم أرزان نشاط الكميات بتداول 18.92 مليون سهم مُرتفعاً 0.77 في المئة.

