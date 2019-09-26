مال وأعمال

دبي - رويترز: جمعت البحرين ملياري دولار في أول طرح لسندات دولارية منذ حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء في الخليج العام الماضي لتفادي أزمة ائتمانية. وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة أن البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 في المئة وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.625 في المئة. وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار. كانت حكومة البحرين تلقت العام الماضي تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى حوالي 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك بعد أن اضطرت لإلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.

