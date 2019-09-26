مال وأعمال

أعرب البنك الأهلي المتحد عن اعتزازه بمشاركته في المؤتمر المصرفي العالمي صياغة المستقبل الذي أقامه بنك الكويت المركزي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واستضاف طيفا واسعا من الشخصيات الاقتصادية المرموقة من محافظي بنوك مركزية ورؤساء هيئات رقابية وإشرافية، ومسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في القطاع المصرفي ووكالات تصنيف ائتماني عالمية، فضلا عن عدد من المنظمات وهيئات المعايير الدولية، وخبراء مصرفيين وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى دول العالم.

حضر المؤتمر عدد من ممثلي الإدارة العليا بالبنك الأهلي المتحد وعلي رأسهم طارق محمود الرئيس التنفيذى بالوكالة للبنك والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الذى جمع حشدا كبيرا من خبراء الصناعة المصرفية لمناقشة وتبادل الأفكار للوصول لأفضل الوسائل المتبعة لتطوير الصناعة المصرفية ومواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بها.

كما أشاد محمود بما قام بنك الكويت المركزي من جهود ملموسة لتنظيم المؤتمر المصرفي العالمي صياغة المستقبل، مشيرا إلى أهمية التطوير في المجال المصرفي عبر استخدام مختلف الوسائل التقنية والتحول الرقمي ، حيث أن البنك الأهلي المتحد قد قام بإطلاق مجموعة من المبادرات ذات العلاقة بما يفيد العملاء والبنوك على حد سواء.

كما قام البنك الأهلي المتحد من خلال جناحه فى معرض التقنيات المالية المقام على هامش المؤتمر المصرفي العالمي صياغة المستقبل بعرض أحدث منتجاته وخدماته الرقمية والتى يسعي من خلالها إلى إبراز نجاحه فى ما قام به من خطوات نحو التحول الرقمي واستباق توقعات العملاء فى ظل التحديات التى تفرضها خدمات التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفي.

