مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين الخمسة في حملته الصيفية للربح النقدي، حيث فاز العملاء المحظوظون بجوائز نقدية تصل لغاية 20,000 دينار مقابل استخدام بطاقاتهم الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع داخل الكويت أو خارجها وتم إجراء السحب يوم الأحد الماضي بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

ويهنئ بنك الخليج الفائزين الخمسة وهم: دلال فاضل إبراهيم، الفائزة بالجائزة الكبرى 20,000 دينار وشيخة النصار، الفائزة بالجائزة الثانية 10,000 دينار وكل من دلال غانم الشمري، مها عاطف الشريف، وإيمان محمد عبدالقادر، الذين فازت كل منهم بمبلغ 5,000 دينار وسوف يتم إيداع المبالغ النقدية في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2019.

وحول ذلك، قال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: إلى جانب تقديم أفضل الحلول المالية والخدمات والمنتجات لعملائنا، نسعى في بنك الخليج أيضًا لتقديم عروض ترويجية طوال العام، بما فيها الحملة الصيفية للربح النقدي. وقد حرصنا على إطلاق الحملة في وقت الإجازة الصيفية، ليتمكن عملاء بنك الخليج من الاستفادة منها في أي مكان يختارون أن يقضوا إجازتهم فيه.

