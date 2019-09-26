سياحة وسفر

اكدت إدارة الرصد والمتابعة بوزارة الثقافة والسياحة التركية في حصر اولي عن نتائج الموسم السياحي الصيفي لهذا العام بأن نتائجه مبشرة للغاية حيث حقق ارقاماً فاقت التوقعات ومنها أن الإشغال الفندقي وصل إلى 100% خلال أوقات الذروة بفضل التدفق الكبير من السياح من مختلف دول العالم والذي جاء فيها السائح الكويتي في المرتبة الثانية من حيث الاعداد وفي المركز الأول من حيث الانفاق

وأكدت المتابعة الميدانية للسياحة التركية ان مدينة طرابزون عروس الشمال التركي والتي تشتهر بمعالمها السياحية الرائعة وطبيعتها الساحرة،شهدت هذا الموسم إقبالا كبيرا من السياح الكويتيين، على الإقامة وابتياع العقارات فيها، من أهم معالم طرابزون بحيرة أوزون غول تحيط بها الجبال الخضراءوتنتشر قربها مرتفعات السلطان مراد، وعدد من المنتجعات الطبيعية.

اما القبلة الأهم للسائح الكويتي هذا الصيف كانت إسطنبول التي استقطبت 60 بالمائة من الكويتيين، بفضل مميزاتها الكثيرة، فهي ملتقى الحضارات والثقافات والأديان.

ومن الوجهات المفضلة عند الكويتيين الزائرين لتركيا هذا الصيف ،كالعادة كانت مدينة بورصة، لما تضمه من مقومات سياحية عديدة، وفيها جبل أولوداغ، البارد، وتلفريك يصل إلى قمة الجبل، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية كالجامع الأخضر، والحمامات التركية الأثرية.

وشهدت مدينة يالوفها زيارات من عدد لابأس به من الكويتيين وهيالتي تشتهر بالمياه المعدنية والمنتجعات التي تنتشر حولها، حيث تشكل سياحة طبية للزائرين والباحثين عن الاستشفاء..

وكانت سبانجا التابعة لولاية سكاريا، هدفا للكويتيين لكونها من الأماكن المحببة لدى السياح العرب، لجمال طبيعتها المتمثلة بالبحيرة التي تعتبر من أكبر البحيرات الطبيعية.

يضاف إلى ذلك قمة جبل كارتبه الذي يوفر إطلالة رائعة على المدينة والبحيرة

واستأثرت مدينة انطاليا التي تعد أبرز الوجهات العالمية في السياحة، وخاصة في فصل الصيف، حيث تمتاز شواطئها الواقعة على البحر المتوسط، بمنتجعات تعتبر الأحدث والأفخم في العالم، بزيارات اليوم الواحد مثل فتحية ومرمريس التي تعد من أجمل البقاع لموقعها عند تلاقي بحر إيجة والبحر المتوسط وجبالها الخضراء مطلة عليهما. وأيضا مدينة كابادوكيافي ولاية نفشهير وسط الأناضول، ومدينة بودرو عروس وهي قبلة عالمية، يقصدها مشاهير تركيا والعالم، تتميز بسواحل رملية جميلة، ومنتجعات فخمة جدا.

كما أنها محطة هامة ليخوت رجال الأعمال والأثرياء في العالم، ومحطة مهمة للمشاهير والفنانين والزعماء السياسيين العالميين،

وكانت دراسة صادرة عن منظمة السياحة العالمية جاء فيها ان السائح الكويتي ينفق سنويا

11 % من دخله على السياحة والسفر والترفيه. والأرقام المقارنة بدول الخليج الأخرى تؤكد أن إنفاق الكويتي كنسبة من دخله يعتبر الأعلى خليجيا، يليه السعودي الذي ينفق ما متوسطه

7 % من دخله على السياحة والسفر، ثم القطري

5.7 % والإماراتي 4.6 % والعماني 3.3 % والبحريني 2.1.%. ورصدت إدارة المنافذ في وزارة الداخلية التركية أعداد القادمين من بعض الدول العربية حتى أغسطس الماضي كالتالي ، 180 الف كويتي و122 الف جزائري و117 الف لبناني و54 الف بحريني و72 الف مصري و63 الف ليبي و64 الف تونسي و132 الف اردني و 81 الف مغربي.

وتتنوع وجهات السائح االكويتي هذا الصيف بالإضافة إلى تركيا بين الدول الأوروبية ومنها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا والنمسا وبعض الدول الأخرى وكذلك في القارة الآسيوية ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وكذلك دول مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن أما الوجهات الاخرى ورغم بعد المسافة فمنها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا

وكان الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاش?يلي اكد في تصريحات له على هامش افتتاح الدورة الـ23للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية أن السياحة الدولية حققت في عام 2019 نموا ملحوظا، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي قويا نسبيا، بالإضافة الى وجود طبقة متوسطة متنامية في الأسواق الناشئة، كما ينسب ذلك أيضا الى التقدم التكنولوجي، ونماذج الأعمال الجديدة، وتكاليف السفر التي أصبحت تناسب كافة الشرائح، بالإضافة الى تيسير تأشيرات الدخول في العديد من الدول.

وأشار االى أن السياحة سجلت نموا بنسبة 6%، ليبلغ 1.4 مليار، وذلك قبل سنتين مما توقعته منظمة السياحة العالمية، وبلغت صادرات السياحة الدولية 1.7 تريليون دولار للسنة السابعة على التوالي، بنمو نسبته 4 %، أي أعلى من نمو صادرات البضائع الذي جاء بنسبة 3 %.

واستعاد النمو وتيرته خلال الأشهر الأولى من 2019، حيث واصلت حركة السياحة نموها لتسجل نموا بنسبة 4 % بين يناير ومارس 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير توقعات الارقام في منطقة الشرق الأوسط إلى نمو يتراوح بين 4 % و6 %، بعد زيادة بنسبة 10 % العام الماضي.

