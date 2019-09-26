سياحة وسفر

علمت «النهار» ان الخطوط الجوية الأوكرانية سوف تعود إلى تنظيم رحلات يومية منتظمة الي السعودية خلال الأسابيع المقبلة من هذا العام، لمواكبة النشاط الملحوظ للحركة التجارية والعلاجية بين كييف والرياض والتي سجلت أرقاماً كبيرة عبر منافذ الدخول للعاصمة الأوكرانية عبر شركات طيران وسيطة.

وتنظم «الأوكرانية» رحلات الركاب ورحلات الطيران العارض إلى 80 وجهة منها 10 وجهات داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى الرحلات الدولية إلى 24 دولة في أوروبا، و3 دول في أفريقيا، و4 دول في آسيا

الوسطى، و8 دول في غرب آسيا، ودولة واحدة في شرق آسيا، وأخرى في أمريكا الشمالية. تملك شركة الطيران اتفاقيات مشاركة بالرمز مع 13 شركة طيران أخرى. ومن جهة أخرى دعت رئيسة جمعية السياحة العلاجية الأوكرانية فيوليتا يانيشيفسكايا الخبراء العرب في هذا المجال للمشاركة في المؤتمر الدولي والذي تنظمه أوكرانيا في الفترة من 1 الي 3 أكتوبر المقبل والذي سوف يقدم فيه التطور الكبير الذي حققته بلادها في أكثر المجالات جاذبية للسياحة الطبية فيالعالم هي الجراحة التجميلية وطب الأسنان ومنتجعات المعالجة وإعادة التأهيل وكذلك العلاج بالخلايا الجذعية وغيرها من المجالات.

وتلقت اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر طلبات للمشاركة في جلساته من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا وبولندا والمجر وأذربيجان ومصر والصين والسعودية والامارات وعمان. وكانت رئيسة لجنة السياحة العلاجية في غرفة التجارة الدولية آنا جودشوك اجرت مناقشات حول محتوى المؤتمر مع ممثلي دول كينيا والسودان، واليمن، وإثيوبيا، والعراق، والهند، في القمة العالمية للسياحة االعلاجية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان يومي الـ25 و26 من أغسطس الماضي.

حيث أعربت جودشوك عن أفكارها بشأن تطوير السياحة العلاجية في العالم، وزيادة الاهتمام بتجارب المرضى.

