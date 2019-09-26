سياحة وسفر

قررت هيئة السياحة الاثيوبية الدخول في السياحة الدينية من خلال مخاطبة وجدان أبناء الدول الإسلامية نظرا لما تملكه من تاريخ كبير

وحضارة عريقة وأماكن سياحية غنية بالمعلومات التاريخية والآثار القديمة مما يوفر رحلة ممتعة روحية

وخاصة إلى أماكن يتوقع ان تكون موطن اهل سيدنا بلال ابن رباح ومتعة علمية لباحثي التاريخ ومحبي الفنون والطبيعة، حيث وصلت الأبحاث فيها الى اكتشاف أصل البشرية واقدم هيكل عظمي انساني بالإضافة إلى الكثير من الاكتشافات التاريخية.

ومن اهم المدن الإسلامية مدينة هرر التي كانت منذ قرون مضت عاصمة المملكة الاسلامية في افريقيا ومع كثرة الناس اصبح البناء يكثر خارج الأسوار الى أن اصبحت مدينة هرر كبيرة واستراتيجية غنية بالجامعات والمدارس.

ولا تقتصر الاثار الإسلامية على هرر بل هناك مدينة أخرى هي بحر دار يوجد بها المساجد القديمة لبعض الصحابة من المسلمين الأوائل ويوجد فيها ايضا الكنائس والمتاحف القديمة وهي ثاني اكبر مدينة بعد اديس ابابا من حيث المساحة وتعتبر بحيرة تانا أهم روافد نهر النيل الأزرق من اجمل الاماكن السياحية في اثيوبيا، وهي بحيرة فريدة من نوعها وجميلة جداً، تحتوي على 37 جزيرة.

تناول القهوة الاثيوبية في بحر دار من اساسيات الحياة حيث تصنع القهوة بطريقة خاصة امام عينيك لترى كيف تتحول القهوة من حبيبات الى سائل شهي وممتع.

